Ronaldo : « Depuis que je suis là, nous ne nous sommes jamais qualifiés comme ça »

Les termes.

Sept victoires pour autant de matchs disputés, deux petits buts encaissés, 27 buts inscrits et voilà la qualification à l’Euro 2024… voilà quelques chiffres terrifiants de la Seleção depuis l’arrivée de Roberto Martinez. Ce vendredi, le Portugal s’est offert la Slovaquie (3-2) et enchaîne donc les succès comme jamais auparavant. Sans surprise, le début de mandat du tacticien espagnol est tout simplement le plus solide de l’histoire de la Seleção. De quoi impression son capitaine, Cristiano Ronaldo.

« Nous avons bien joué et voilà nous avons gagné tous nos matchs, a lancé le meilleur buteur de la Saudi Pro League en zone mixte à la fin de la rencontre, depuis que je suis en équipe nationale, nous ne nous sommes jamais qualifiés comme ça. Ce n’était pas facile, et je suis heureux que nous l’ayons fait. On dit que les adversaires sont faibles. Il y a d’autres années, il y avait des adversaires faciles et nous sortions la calculette. Le Portugal a une bonne équipe, un excellent entraîneur et se qualifier n’est pas un hasard ». Entre le Liechtenstein, le Luxembourg, la Bosnie, l’Islande et la Slovaquie, la Seleção ne semble tout de même pas encore avoir eu de véritable test.

Mais est-elle déjà favorite au prochain Euro 2024 ?

Le Portugal décroche sa place pour l'Euro