Rolland Courbis : « C’était impossible de ne pas connaître Didier Roustan »

Autre personnage emblématique du football français, plus ou moins de la même génération que Didier Roustan, Rolland Courbis raconte avec émotion ses souvenirs de ce journaliste « compétent qu’il était impossible de ne pas connaître ».

« Une fois de plus, ça me fait tout bizarre de voir un gars que je connais depuis plus de 30 ans partir. Il restera à jamais pour moi quelqu’un de compétent, voire brillant par moments. C’était impossible de ne pas le connaître. Ce n’est pas quelqu’un que j’ai beaucoup côtoyé, mais il y avait entre nous une estime réciproque. Il était cohérent dans tout ce qu’il faisait.

Je me rappelle un documentaire avec l’OM de Tapie dans les années 1990. Il avait ajouté quelque chose de quand même assez dangereux et audacieux : des loups.

Parmi les souvenirs de Didier, je me rappelle un documentaire avec l’OM de Tapie dans les années 1990. Il y avait Papin, Mozer, etc. Il avait ajouté au reportage quelque chose de quand même assez dangereux et audacieux : des loups. Je me souviens avoir regardé ce reportage à Téléfoot et être resté bouche bée. Le loup était passé à quelques centimètres de Mozer, qui avait eu le calme nécessaire pour ne pas esquisser le moindre geste parce qu’on ne sait pas comment aurait pu réagir le loup. Ce jour-là, je me suis dit qu’il était en avance de pas mal d’années sur pas mal de choses.»

Adieux, scandale et trahisons : une trêve sous haute tension