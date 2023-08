Rodri a vu son but en finale de Ligue des Champions 5 000 fois

Allez, encore une et tu arrêtes.

En juin dernier, Rodri est entré un peu plus dans l’histoire de Manchester City en offrant sa première Ligue des champions au club. Après avoir tant couru derrière le plus prestigieux trophée européen, il a fallu une frappe aussi précise que délicate de l’international espagnol pour faire sauter le verrou posé par l’Inter. Ivre de bonheur après cette finale, le milieu de terrain était resté lucide sur sa performance, dans des propos rapportés par le Manchester Evening News : « J’ai joué comme une merde honnêtement ! » Pas suffisant pour renier le but historique évidemment. « Je l’ai revu 5 000 fois. »

« Dans tous les pays, dans toutes les langues, savoure l’Espagnol. Je le regarde en anglais, en allemand, en italien. Je pense que c’est spécial. Cela fait partie du football de profiter de ce genre de moments, surtout en tant que milieu de terrain, vous avez l’impression que vous n’allez pas être décisif. » Conscient que sa vie a changé depuis près de deux mois, il ne se lasse pas de revoir cette frappe et d’entendre les supporters chanter à sa gloire où qu’il aille.



