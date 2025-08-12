S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United

RFP
Un grand buteur raconte avoir failli rejoindre Manchester United

Le sauvetage de l’année.

Comment sauver sa carrière en deux leçons ? Première possibilité : dire non à Manchester United. Ce guide, Robert Lewandowski ne l’a pas suivi à la lettre mais a bien été sauvé par son club d’antan, Dortmund. Dans une interview donnée à la BBC, l’attaquant polonais à la teinture yamalesque a avoué avoir dit oui pour filer à Manchester United en 2012. « Je voulais rejoindre Manchester United pour voir Alex Ferguson », a assuré le buteur du FC Barcelone.

« J’ai dit oui »

Fort heureusement pour lui, le Borussia Dortmund a agi en club responsable. Hors de question pour les Allemands de laisser filer leur grantatakan qui allait leur rapporter de nombreuses pépettes dans les années suivantes : « Ils n’ont pas voulu me vendre. Ils savaient que si je restais, ils pouvaient recevoir plus d’argent dans le futur, et je pouvais attendre un ou deux ans. Mais il est vrai que j’ai dit oui à Manchester United. »

Pas de mariage pour Lewandowski avec les Mancuniens au final, mais un joli divorce avec les Allemands, qui se sont bien fait douiller en voyant leur buteur s’envoler gratuitement chez l’ennemi bavarois en 2014.

Une situation très Mbappesque au final.

Benjamin Šeško explique s’inspirer de son « modèle » Zlatan Ibrahimović

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
135

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine