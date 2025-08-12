Le sauvetage de l’année.

Comment sauver sa carrière en deux leçons ? Première possibilité : dire non à Manchester United. Ce guide, Robert Lewandowski ne l’a pas suivi à la lettre mais a bien été sauvé par son club d’antan, Dortmund. Dans une interview donnée à la BBC, l’attaquant polonais à la teinture yamalesque a avoué avoir dit oui pour filer à Manchester United en 2012. « Je voulais rejoindre Manchester United pour voir Alex Ferguson », a assuré le buteur du FC Barcelone.

« J’ai dit oui »

Fort heureusement pour lui, le Borussia Dortmund a agi en club responsable. Hors de question pour les Allemands de laisser filer leur grantatakan qui allait leur rapporter de nombreuses pépettes dans les années suivantes : « Ils n’ont pas voulu me vendre. Ils savaient que si je restais, ils pouvaient recevoir plus d’argent dans le futur, et je pouvais attendre un ou deux ans. Mais il est vrai que j’ai dit oui à Manchester United. »

Pas de mariage pour Lewandowski avec les Mancuniens au final, mais un joli divorce avec les Allemands, qui se sont bien fait douiller en voyant leur buteur s’envoler gratuitement chez l’ennemi bavarois en 2014.

Une situation très Mbappesque au final.

