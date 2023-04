Retour d'Irene Paredes avec la Roja, six mois après l'affaire « Las 15 »

Un retour à la raison ?

Jorge Vilda, sélectionneur de la sélection espagnole féminine a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux face à la Norvège et la Chine, les 6 et 11 avril prochains. Et la grande nouvelle de cette annonce sera le retour d’Irene Paredes, joueuse du FC Barcelone, avec la Roja. Une surprise car jamais Jorge Vilda n’avait fait machine arrière depuis l’éclatement de l’affaire de « Las 15 ».

🙌 ¡ESTA ES 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔! 😍 Estas son las internacionales seleccionadas para los encuentros de abril. ✈️ Nos vamos a 𝗜𝗯𝗶𝘇𝗮 para disputar los duelos ante Noruega y China.#FIFAWWC I #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/gY1IN5MmBz — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) March 31, 2023

En octobre 2022, quinze joueuses de la Roja avaient décidé d’agir contre les dysfonctionnements observés en sélection en envoyant un mail à la Fédération espagnole de football, avec l’espoir de faire le ménage à la tête de la sélection. Une action qui n’a pas eu l’effet escompté puisque Jorge Vilda est toujours là et que les quinze joueuses n’ont plus remis les pieds en sélection. Irene Paredes ne faisait pas partie des signataires de la missive mais avait fortement relayé l’action de ses coéquipières et avait dénoncé, alors qu’elle était capitaine de la Roja, le spleen qui avait rongé les Espagnoles lors du dernier Euro. L’ancienne joueuse du PSG n’avait, dès lors, plus était appelée par Jorge Vilda.

🗣️ 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗱𝗮: "@Irene_Paredes4 va a aportar experiencia, es una jugadora que va a reforzar la defensa". ➡️ "Está comprometida con la Selección".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/B5HHVFvdwS — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) March 31, 2023

Alors que le sujet a été au centre de la conférence de presse qui a suivi l’annonce de la liste, le sélectionneur ibérique a tenu à rappeler qu’« elle est éligible. Nous connaissons tous Irene. Elle apportera son expérience à l’équipe nationale et au groupe. Elle s’est engagée auprès de l’équipe nationale ». Avant d’ajouter : « Nous pensons que c’est le bon moment, parce qu’elle est dans une très bonne période sportive ». En pleine bourre au Barça avec qui elle vient de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions après s’être défait de la Roma, Paredes pourrait bien inscrire un nouveau chapitre à son histoire avec la sélection.

Une once d’espoir pour les aficionados de la Roja.

