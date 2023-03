Renard devrait convoquer les joueuses qui s’étaient mises en retrait de la sélection

Un retour rapide.

Hervé Renard, toujours pas officialisé comme nouveau sélectionneur des Bleues, doit donner ce vendredi 31 mars sa première liste pour les matchs amicaux des Tricolores face au Canada et la Colombie les 7 et 11 avril prochains. Selon le Parisien, l’ex-sélectionneur de l’Arabie Saoudite devrait rappeler deux des joueuses qui avaient désavoué Corinne Diacre : Wendie Renard et Kadidiatou Diani. Toujours blessées, Hervé Renard se serait entretenu avec Griedge Mbock et Marie-Antoinette Katoto pour leur exprimer sa confiance et leur assurer une place à la Coupe du monde cet été si elles étaient remises à temps.

Avec un timing restreint, la liste sera la plus élargie possible pour pouvoir tester le maximum de joueuses et de systèmes. Dans ce cadre, Perle Morroni pourrait également être de la partie, mais pas Amandine Henry toujours blessée au niveau du genou.

La liste complète sera donnée ce vendredi 31 mars à 12h.

