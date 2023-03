Rémy Cabella : « Je regarde peut-être trop de vidéos de Ronaldinho »

Remy Cabellinho.

Avant de recevoir l’OL ce vendredi soir, pour la 27e journée de Ligue 1, Rémy Cabella s’est confié à La Voix du Nord sur son amour pour les passes aveugles. « Ça vient tout seul. Je l’ai toujours fait, même à l’entraînement », confie-t-il en se souvenant des colères de Ghislain Printant à Saint-Etienne : « Eh Cabella, arrête avec tes passes aveugles ! ». Un plaisir personnel qui vient selon lui des « vidéos de Ronaldinho » que le trentenaire avoue regarder « un peu trop ». Nouvelle démonstration au début de l’action emmenant le but de David, lors du derby du Nord le 4 mars dernier.

Lors du Derby du Nord ce samedi, @itsJoDavid a marqué son 50ème but avec le LOSC 😍#RCLLOSC pic.twitter.com/iPfppjB8Cl — LOSC (@losclive) March 6, 2023

Par ailleurs, ce vendredi soir, Cabella compte bien prendre sa revanche sur l’Olympique Lyonnais, bourreau des Dogues en Coupe de France récemment (2-2, 4-2 ap. t.a.b). « On nous dit qu’on mérite de gagner. Mais au final, les Lyonnais ont gagné […] Et ça me fout la haine d’avoir été éliminé aux tirs au but , rumine le Lillois. J’espère les trois points, ça peut nous faire un bien fou. »

Sixième de Ligue 1, le LOSC peut virtuellement s’emparer de la cinquième place synonyme de coupe d’Europe, en cas de victoire à Pierre-Mauroy.

