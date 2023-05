Raphaël Varane ému de recevoir un maillot historique du RC Lens

Ne jamais oublier d’où l’on vient.

Raphaël Varane, formé au RC Lens et désormais défenseur à Manchester United a été invité dans l’émission « What I Wore » sur BT Sports au cours de laquelle il a reçu un maillot utilisé par les Sang et Or lors de leur saison européenne en 2002-2003. Une tenue qui n’a pas manqué de lui procurer des émotions « Il est vraiment spécial, c’était mon premier. Lens jouait en Ligue des champions donc ça m’avait procuré beaucoup d’émotions. ». Pendant l’émission qui retrace le parcours des joueurs à travers des maillots, le défenseur français a eu l’occasion de retrouver son premier habit en professionnel qu’il a porté lors de la saison 2010-2011 pour le RCL « J’avais 17 ans, c’est évidemment un maillot très important pour moi. ».

Parti de Lens pour le Real Madrid en 2011, il a évoqué son parcours chez les Madrilènes avec fierté. « C’était une grande responsabilité de signer là-bas. » a déclaré le natif de Lille en choisissant le maillot qu’il a porté pour son premier clasico, un souvenir marquant dans sa jeune carrière. Il a également tenu à louer Manchester United où il a déposé ses valises en 2021. Il a été touché par le public qui est – à ses yeux – l’un des meilleurs, mais aussi par l’histoire et la passion qui gravitent autour du club.

Comme ça, pas de jaloux.

