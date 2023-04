Rani Assaf dépose une plainte à l’encontre des supporters nîmois

La guerre continue.

Le président du Nîmes Olympique, Rani Assaf, porte plainte contre les supporters de son club. Cette plainte contre X déposée le 17 février dernier auprès des services de la procureure de Nîmes viserait 6 individus et évoquerait de plus des membres du groupe d’ultras les Gladiators, rapporte Objectif Gard. Cette plainte porterait sur « l’introduction d’engin pyrotechnique dans une enceinte sportive », ainsi que sur la « mise en danger de la vie d’autrui ». Ceci fait référence à la rencontre du 3 février dernier opposant le NO à Grenoble où un craquage de fumigènes avait été mis en place.

Après ce match, une trentaine de supporters avaient reçu une « interdiction commerciale de stade ». Toujours selon Objectif Gard, la plainte, où le président nîmois dénoncerait l’irresponsabilité de certains supporters, décrirait l’utilisation de 26 engins pyrotechniques et mettrait en avant des incidents survenus lors de la 20e et de la 52e minute de ce match. Il serait aussi dit que des supporters portaient des masques de La Casa de papel « pour ne pas être identifiés ». Dans sa plainte, Rani Assaf (49 ans) aurait identifié 6 personnes pouvant être responsables et aurait ainsi transmis leur nom à la justice. Le président et le vice-président du groupe des Gladiators feraient partie de la liste.

Que les Gladiators règlent ça dans l’arène.

