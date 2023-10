Ramsdale : « Je dois continuer à donner des maux de tête au coach »

Une bien riche idée.

Dans un entretien au Guardian, Aaron Ramsdale, gardien d’Arsenal, est revenu sur sa nouvelle situation au club, où il a été relégué sur le banc par l’arrivée de David Raya dans l’effectif. Le gardien anglais espérait pouvoir jouer avec sa sélection durant la trêve internationale, mais c’est Sam Johnstone qui a été préféré face à l’Australie. Pour Ramsdale, la solution est simple : « Je dois revenir dans l’équipe de départ en club pour continuer à être convoqué avec l’Angleterre et à donner des maux de tête au coach, parce que si je ne le fais pas, la décision est plus simple à prendre pour lui. »

Le portier d’Arsenal a admis qu’il était « blessé et souffrait » de cette nouvelle situation où il se retrouve à cirer le banc tous les week-end en Premier League. Il a tout de même insisté sur le fait que sa relation professionnelle avec Raya était très bonne, histoire d’éteindre tout début d’incendie : « Professionnellement, nous travaillons très bien ensemble. On se pousse l’un et l’autre à l’entraînement et il y a des jours où je viens, où je ne suis pas bien à cause de la situation et il me relève. Et si pour une quelconque raison il y a un jour où il n’est pas bien, même si je souffre et que je suis blessé parce que je ne joue pas je dois être capable de le soutenir. »

Visiblement, c’est de bonne guerre.

Jack Wilshere en route pour entraîner une franchise de MLS ?