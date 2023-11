Rami, Cissé et Papin candidats d’une émission sur M6

L’OM a d’incroyables talents.

Pour sa quatrième saison de « Qui veut être mon associé ? », diffusée en début d’année prochaine, M6 a prévu d’aligner un casting footballistique fourni. Djibril Cissé, Adil Rami et Jean-Pierre Papin seront en effet au rendez-vous, pour défendre chacun leur projet, selon l’Equipe. Le plus acrobatique des Ballons d’or présentera ainsi une application conçue pour les footballeurs amateurs, tandis que Djibril Cissé vantera les mérites d’un ballon de football recyclé et recyclable. Pour Adil Rami, rien à voir avec le ballon rond : le coiffeur du Mondial 2018 présentera – logiquement – un concept de coiffeur barbier. Le tout devant Tony Parker, nouveau membre du jury en attendant d’être président de l’OL.

Papin espère aussi présenter sa dernière invention : un but de Vitinha.

Incidents lors de Montpellier-Brest : toujours un peu plus violent