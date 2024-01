Rafael Leão : « Ma relation avec Pioli est comme celle d’un père avec son fils »

Et le LOSC dans tout ça ?

Devenu l’idole de San Siro, Rafael Leão a profité de la trêve hivernale pour accorder un entretien à Sky Sports Italia ce lundi. Le joueur de 24 ans évoque son parcours de jeune homme et sa vie milanaise, tout en étant conscient du statut qu’il a pris depuis son transfert à Milan en 2019 : « Quand je suis arrivé ici, personne ne parlait de moi, aujourd’hui, je suis une idole. Ils m’ont mis de la pression, mais c’était toujours une bonne pression ».

Élevé à Milanello par Zlatan Ibrahimović et Stefano Pioli, l’ailier portugais qui a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives cette saison explique que le Suédois a toujours été l’un de ces référents au quotidien : « Lorsque vous savez qu’une personne vous parle pour vous aider, vous savez qu’elle vous aime. Donc les conseils d’Ibra m’ont aidé », ajoutant que son retour à l’AC Milan était « essentiel » pour le club.

L’ancien Lillois s’est aussi confié sur le lien particulier qu’il entretient avec son Stefano Pioli : « Au début, la relation était un peu étrange (…) son approche était agressive. Mais il m’a compris et a changé. Il m’appelait souvent pour me poser des questions sur ma famille et si j’avais besoin de quelque chose. À partir de ce moment, notre relation a changé comme s’il s’agissait d’une relation entre un père et son fils. » Fils de chanteur et fan de Cristiano Ronaldo, Leão a également évoquer importance qu’a eue la musique dans sa carrière : « Pour moi, qui suis timide, cela a servi à faire reressortimes émotions dans les moments difficiles », avant d’expliquer que la chanson qu’il associe à son histoire milanaise n’est autre que I’m Not Afraid d’Eminem.

Che confusione, sarà perché ti amo, è un’emozione, Rafael Leão…

