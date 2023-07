Rabiot explique son choix de poursuivre l’aventure à Turin

Le petit Adrien s’est bien assagi.

Arrivé en fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a fait le choix de prolonger d’un an à Turin plutôt que de partir découvrir un nouveau club. Une décision qu’il a longuement expliquée sur la chaîne Twitch du club : « La Juventus, c’est chez moi. Ici, j’ai trouvé un environnement que j’aime, les gens à l’intérieur du club et à l’extérieur sont extraordinaires. C’était un choix sincère. Le travail n’est pas terminé ici pour moi, il y a tellement de choses à faire, je pense que je peux encore grandir ici. »

Le finaliste de la dernière Coupe du monde a également souligné l’importance de son entraîneur dans sa décision : « Allegri m’a tellement parlé cette année pour que je reste, il m’a envoyé beaucoup de messages, même quand j’étais en vacances. Le coach a compris qui je suis, ce que je peux apporter sur le terrain, a-t-il confié. Il me donne de la liberté, il m’a beaucoup poussé dès le début, il y a deux ans, à marquer des buts, même à l’entraînement. C’était important pour moi de me donner la confiance nécessaire pour toujours aller de l’avant, pour continuer à jouer et avoir ces statistiques. »

Et ça tombe plutôt bien, le technicien italien a tout le soutien de sa direction et ne risque pas du tout de se faire virer au moindre coup de vent.

Les supporters de la Juve ne veulent pas de Lukaku