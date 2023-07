Quand Travis Scott sort un clip à l’Allianz Riviera

C’est donc ça le multivers ?

Une image vaut mille mots. Ce vendredi, la star américaine du hip-hop Travis Scott a dévoilé une grosse collaboration avec The Weeknd et Bad Bunny. Et pour tourner le clip du nouveau single « K-POP », Cactus Jack a décidé de ni plus ni moins privatiser le stade de l’OGC Nice. Des roues arrières autour de l’enceinte du Gym, à quelques mètres du banc de touche de Francesco Farioli, avant de finir dans les plus belles maisons et villas de la Côte d’Azur… un clip bien hypé Summer 2023.

<iframe loading="lazy" title="Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd - K-POP (Official Music Video)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_kS7F4VpJa0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

À quand avec un maillot des Aiglons sur scène ?

