PSG : le CUP appelle les supporters à se rendre à la finale de Coupe de France féminine

Une finale, ça se joue aussi en tribunes.

La finale de la Coupe de France féminine, qui aura lieu le 13 mai, opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique lyonnais. Et si les garçons fouleront ce week-end la pelouse du Stade de France, les filles, elles, se rendront elles à Orléans et au Stade de la Source. Une rencontre qu’a bien coché le Collectif Ultras Parisien, invitant « le peuple parisien » à envahir l’enceinte de 7 533 places, dans un communiqué publié ce vendredi : « Nous appelons tout le peuple parisien à envahir la ville d’Orléans afin de porter nos joueuses jusqu’à la victoire. Ultras ou simples spectateurs nous devons être présents. […] Allez Paris ! On veut la coupe ! »

Le PSG, tenant du titre, vise une quatrième Coupe de France tandis que l’OL espère obtenir sa dixième victoire dans la compétition. Il s’agira du sixième affrontement entre les deux clubs en finale de coupe, avec un avantage pour Lyon et ses quatre victoires (2008, 2014, 2017 et 2020). Paris avait remporté la finale de 2018.

On attend la réponse des Lyonnais !

