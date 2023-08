Bientôt la fumée blanche dans le dossier Gonçalo Ramos !

Tic tac, tic tac…

L’Equipe, annonce ce dimanche « un accord total » entre le Paris Saint-Germain et Benfica pour le transfert de Gonçalo Ramos (22 ans). Les deux clubs peaufinent les ultimes détails du deal, qui va se conclure sous la forme d’un prêt avec « option d’achat quasiment obligatoire ». L’attaquant portugais, auteur d’un triplé contre la Suisse lors du dernier Mondial, passera ses tests médicaux dans la semaine. Les Aigles récupèreront 65 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 15 millions de bonus d’après Fabrizio Romano, qui assure lui aussi que le dossier est presque bouclé.

Gonçalo Ramos to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement in place on €80m deal, documents are being prepared 🚨🔴🔵 #PSG

€65m fixed fee, €15m add-ons — it will be loan move with obligation to buy in 2024 due to Financial Fair Play issues.

Medical next week. pic.twitter.com/aAsiMjAgwM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023