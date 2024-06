Pronostic Uruguay Bolivie : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

Pour sa 2e rencontre dans cette Copa America 2024, l’Uruguay de Bielsa croise le fer avec la Bolivie ! Si vous souhaitez parier sur la rencontre, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Et nous on vous donne nos pronostics Uruguay Bolivie

Nos pronostics Uruguay Bolivie

L’Uruguay revit avec Bielsa

L’Uruguay fait son retour dans la Copa América après une absence depuis 2015. Sous la direction de Bielsa, l’équipe montre des signes de renouveau, illustrés par une victoire convaincante lors de la première journée contre le Panama, avec un score de 3-1, et un but encaissé dans la toute dernière minute. Les Uruguayens sont maintenant à une seule victoire de se qualifier pour le deuxième tour de la compétition. Depuis leur déception lors du Mondial 2022, ils n’ont perdu que deux de leurs 15 derniers matchs, affichant un remarquable bilan de 9 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. En plus de leur parcours récent, la Céleste a également pris une solide position lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, se classant deuxième et obtenant des victoires significatives contre le Brésil (2-0) et l’Argentine (0-2).

Montrer un meilleur visage pour la Bolivie

La Bolivie rencontre des difficultés à rivaliser avec les grandes nations et est même souvent considérée comme la pire sélection de la zone AmSud. Lors de son premier match dans la compétition, elle s’est inclinée contre les États-Unis, pays hôte de cette Copa America spéciale, sur le score de 2-0. Parlons maintenant des éliminatoires pour le prochain Mondial. Avec seulement une victoire à domicile contre le Pérou (2-0) et cinq défaites, dont des revers sévères contre le Brésil (1-5), l’Argentine (0-3) et l’Uruguay (0-3), ses chances de qualification pour la prochaine Coupe du monde semblent minces. La Bolivie reste sur quatre défaites consécutives, y compris des revers contre la Colombie (0-3), l’Équateur (1-3) et le Mexique (0-1) en matchs amicaux.

L’Uruguay avec un effectif supérieur

L’Uruguay peut toujours compter sur son buteur emblématique, Luis Suárez (Inter Miami), qui pourrait disputer sa dernière grande compétition avec son pays. Entouré d’une nouvelle génération de talents tels que Valverde (Real Madrid), Araujo (Barcelone), et Darwin Nunez (Liverpool), buteur lors du premier match, Suárez reste au cœur de l’équipe uruguayenne. En revanche pour la Bolivie, la légende Marcelo Martins Moreno (recordman de buts et de la sélection) a pris sa retraite à la fin de 2023, et cette nouvelle génération semble en difficulté.

Les compositions probables pour ce Uruguay – Bolivie :

Uruguay : Rochet – Nández, R. Araujo, Oliveira, Vina – Valverde, Ugarte, de la Cruz – Pellistri, Nunez, M. Araujo.

Bolivie : Višćarra – Jesus Sagredo, Haquin, Jose Sagredo – Medina, Saucedo, Justiniano, Villamil, Fernandez – Menacho, Miranda.

L’Uruguay facile face à la Bolivie ?

On attend forcément de voir l’Uruguay de Marcelo Bielsa poursuivre sa série après sa victoire initiale lors de la première journée. Face à une équipe bolivienne en difficulté, il est logique de penser que l’Uruguay va s’imposer, avec Darwin Nunez comme buteur potentiel, lui qui a déjà marqué lors du dernier match contre le Panama. La Celeste, qui a encaissé un but en dernière minute face au Panama, pourrait même s’imposer sans prendre de but, face à une équipe de Bolivie qui n’a pas marqué sur ses 2 derniers matchs, et qui, traditionnellement, n’est pas un foudre de guerre offensif.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Uruguay Bolivie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !