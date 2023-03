Pronostic Tchéquie Pologne : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Pologne va chercher un résultat en Tchéquie

Surprenante lors du dernier championnat d’Europe, la Tchéquie s’était hissée en quarts de finale où elle avait buté sur le Danemark. Sur leur lancée, les Tchèques espéraient pouvoir se qualifier pour le prochain Mondial, mais se sont contentés de la 3e place de leur groupe derrière la Belgique et le pays de Galles. Malgré cette position, les Tchèques ont eu l’opportunité de disputer les barrages pour le Mondial où ils se sont inclinés d’entrée face à la Suède. De plus, la Tchéquie a connu un parcours compliqué lors de la dernière Ligue des nations terminé en dernière position face à des sélections majeures du continent européen comme l’Espagne, le Portugal et la Suisse. Pour affronter la Pologne, le sélectionneur tchèque s’appuie sur le buteur de Leverkusen Patrick Schick. Vivant une saison compliquée en club, le buteur sera épaulé par son coéquipier au Bayer Hlozek, mais aussi par Soucek, Coufal, Barak ou Kral.

La Pologne se montre souvent très forte lors des qualifications avant de chuter assez rapidement dans les tournois. Présente lors des grandes dernières compétitions internationales, la sélection polonaise a été éliminée en 8es de finale du Mondial 2022 par l’équipe de France. Lors de la dernière Ligue des nations, la Pologne a été en mesure de conserver sa place en Ligue A en terminant devant le pays de Galles, mais n’avait pas tenu la comparaison face aux Pays-Bas et à la Belgique. À la suite de la défaite au Qatar, la fédération polonaise a confié les clés de l’équipe à Fernando Santos. Pour son premier rassemblement, l’ancien sélectionneur portugais a décidé de miser sur la jeunesse en écartant des anciens comme Glick, Krychowiak ou Grosicki. En revanche, le buteur Robert Lewandowski est toujours présent, mais ne pourra pas compter sur le soutien de Milik, blessé. Dans cette sélection, on retrouve des éléments comme le néo-Gunner Kiwior, le Romain Zalewski et les cadres Zielinski et Szczesny. Solide et souvent très forte en qualifs, la Pologne semble en mesure d’accrocher un résultat lors de ce déplacement en Tchéquie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

