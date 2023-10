Pronostic Nantes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nantes – Montpellier avec des buts de chaque côté

Sauvé lors de la dernière journée lors de la saison passée, le FC Nantes a connu une entrée en matière laborieuse dans ce nouvel exercice. Mais désormais, les Nantais sont sur une excellente dynamique puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois lors des 6 dernières journées, chez le rival Rennes (3-1). Lors des autres affiches, les joueurs de Loire-Atlantique ont notamment résisté à deux grosses écuries, Monaco (3-3) et Marseille (1-1), avant de prendre le dessus sur des équipes à leur portée comme Clermont (0-1), Lorient (5-3) et lors de la dernière journée à Strasbourg (1-2). Ces derniers résultats ont fait remonter le FCN en 9e position avec 4 points d’avance sur le 1er relégable. Les rencontres disputées par Nantes sont souvent annonciatrices de buts (3,6 de moyenne par rencontre). Pour affronter Montpellier, les Canaris seront encore privés de leur buteur égyptien Mostafa Mohamed, expulsé dans le derby face à Rennes.

12e du classement, Montpellier pourrait être devant son adversaire du jour sans le comportement de l’un de ses supporters. Il y a 3 semaines, la bande à Der Zakarian a décroché une très belle victoire à Lorient (0-3) avant les incidents qui ont émaillé le dernier match face à Clermont avec un pétard jeté sur la pelouse alors que Montpellier était sur le point de s’imposer (4-2, match arrêté). Lors de l’intersaison, le MHSC a perdu ses 2 meilleurs éléments offensifs puisque Wahi a rejoint Lens tandis que Mavididi a rejoint l’Angleterre et Leicester. Pour compenser ces départs, les dirigeants ont misé sur Adams et Al-Tamari qui ont su déjà marquer 5 buts chacun (doublé pour Al-Tamari face à Clermont). Comme souvent, la force de cette équipe montpelliéraine vient de son attaque qui a déjà trouvé le chemin des filets à 16 reprises (si l’on compte ses 4 buts inscrits face à Clermont), ce qui en fait la 3e attaque du championnat derrière Monaco et le PSG. Cette rencontre entre deux équipes tournées vers l’attaque devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Comment Pierre Aristouy a redressé le FC Nantes