Pronostic Milan AC Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Newcastle accroche le Milan AC

Demi-finaliste de la Ligue des Champions l’an passé, le Milan AC nourrit de grandes ambitions lors de cette nouvelle saison. En effet, le club lombard veut être compétitif sur les différents tableaux et a par conséquent opéré à un large recrutement cet été. Les Rossoneri ont ainsi attiré les Pulisic, Loftus Cheek, Reijnders, Jovic, Okafor, Musah ou Chukwueze. Dans le sens opposé, les Milanais ont vu Zlatan Ibrahimovic partir à la retraite et leur pépite Tonali rejoindre… Newcastle. Auteur d’une excellente entame de Serie A, le club milanais s’était successivement imposé contre Bologne (0-2), le Torino (4-1) et l’AS Roma (1-2), avec un Olivier Giroud toujours aussi décisif (4 réalisations). Mais le week-end dernier, la 4e journée de Serie A nous offrait le traditionnel derby de la Madonnina qui a tourné largement en faveur de l’Inter (5-1). Dépassés, les Rossoneri ont subi une grosse désillusion et auront à cœur de se reprendre face à Newcastle. Pour cette opposition, Pioli pourrait apporter quelques changements dans son XI, avec notamment le retour de Tomori qui était suspendu ce week-end.

En face, Newcastle va participer à la phase de groupe de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2002/03. Auteur d’un excellent exercice l’an passé, les Magpies ont fini en quatrième position de Premier League et retrouvent la plus prestigieuse compétition européenne. Ce résultat vient récompenser l’excellent travail réalisé par Eddie Howe à la tête du club. Depuis l’arrivée des fonds saoudiens, le club situé dans le Nord de l’Angleterre s’est renforcé judicieusement avec un mélange de pépites et d’éléments confirmés. Après avoir attiré Isak et Guimaraes, Newcastle a donc chipé Tonali au Milan AC et peut compter sur les expérimentés Trippier, Pope, ou Schar. Les Magpies connaissent une entame de premier League compliquée avec seulement 2 victoires obtenues en 5 journées face à Aston Villa (5-1) et le week-end dernier contre Brentford (1-0). Toutefois, Newcastle n’a pas été épargné par le calendrier puisqu’il s’est incliné contre 3 équipes en pleine forme, Manchester City, Liverpool et Brighton. Pour ce déplacement en Italie, Willock et Joelinton sont incertains. Equipe difficile à manœuvrer, Newcastle pourrait gêner le Milan AC et revenir de San Siro avec au moins un nul. Assommés samedi, les Lombards pourraient avoir du mal à se relever. Isak (2 buts en 4 matchs cette saison) devrait être aligné en pointe.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

