Pronostic Manchester United Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United dompte le FC Barcelone

Le choc des 16es de finale de la Ligue Europa met aux prises deux anciens vainqueurs de la Ligue des champions, à savoir le FC Barcelone et Manchester United, et le match aller a tenu toutes ses promesses. Les Red Devils ont réalisé une bonne opération en accrochant un nul en Catalogne (2-2 avec un but de Rashford) et voudront confirmer devant leur public. Arrivé cet été, Erik ten Hag impose progressivement sa patte sur le jeu de son équipe qui va vivre une semaine très chargée, puisqu’en plus de ce 16e de finale, les Mancuniens affronteront Newcastle en finale de la Carabao Cup dimanche prochain à Wembley. En Premier League, United vient de s’imposer avec brio face à Leicester (3-0). Dans une forme exceptionnelle depuis son retour du Mondial et certainement libéré par le départ de Ronaldo, Rashford a signé un doublé qui porte son total à 24 réalisations, toutes compétitions confondues. L’attaquant des Red Devils est l’atout offensif majeur du club dans une période où Martial est toujours blessé. À la suite de sa victoire face aux Foxes, Man U a conforté sa 3e place avec 7 points d’avance sur Tottenham.

De son côté, le FC Barcelone est en train de retrouver les sommets en Espagne. En effet, après avoir subi la domination des clubs madrilènes lors des deux dernières saisons, le Barca caracole en tête de la Liga avec 8 points d’avance sur le grand rival, le Real Madrid. En Liga, le club catalan aligne un bilan incroyable de 12 victoires et un nul lors des 13 dernières journées. De plus, les Blaugrana viennent de remporter la Supercoupe d’Espagne face à la Maison-Blanche. Toujours en course en Copa del Rey, les Barcelonais affronteront encore le Real Madrid pour une place en finale. Si tout roule sur la scène nationale, la bande de Xavi cherche la bonne solution en Europe. Éliminé de la phase de groupe de la Ligue des champions lors des 2 dernières saisons, le Barça tente de se refaire la cerise en Ligue Europa. À la suite de son nul à l’aller, le club catalan est en ballottage défavorable. De plus, Xavi ne pourra pas compter sur Dembélé, blessé, et sur un Lewandowski moins bien depuis plusieurs semaines. Dans un Old Trafford aux allures de soirée C1 où il a remporté 15 de ses 16 derniers matchs à domicile (pour 1 nul), Man U devrait confirmer son excellente dynamique en prenant le dessus sur le Barca.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

