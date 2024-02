Pronostic Lyon OM : Analyse, cotes et prono de l’Olympico (+100€ de Bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur l’Olympico

Lyon a rechuté

Après les expériences Blanc et Grosso, Lyon avait retrouvé espoir lors des premiers matchs de Pierre Sage. Avec 3 succès consécutifs en fin d’année 2023, le sursaut des lyonnais leur avait permis de sortir de la zone rouge. En s’inclinant au Havre (3-1) puis à domicile contre Rennes le week-end dernier (3-2), les Rhodaniens sont retombés à 16e place. Tout reste bien évidemment possible puisque l’OL possède le même nombre de points que Metz et un seul de retard sur Toulouse, et que le club a fait un gros effort au mercato pour régénérer l’équipe. Toutefois, les partenaires de Lacazette ne peuvent plus perdre de temps et doivent enclencher une nouvelle dynamique.

L’OM tire déjà la langue

Marseille n’est pas dans la panade lyonnaise mais est loin de ses ambitions de podium. A l’orée de cette journée, le club phocéen est en 7e position avec 6 points de retard sur Brest, 3e. Lors de ses 3 derniers matchs en Ligue 1, la formation olympienne a signé 3 matchs nuls face à Montpellier (1-1), Strasbourg (1-1) et contre Monaco (2-2). Face au club du Rocher samedi dernier, l’OM s’est rapidement retrouvé en supériorité numérique sans réellement pouvoir en profiter. En toute fin de match, les Marseillais ont même évolué à 11 contre 9. Sur la toute dernière opportunité, Vitinha a manqué l’immanquable. Le Portugais, en manque de confiance, a été prêté au Genoa.

Des blessés et des nouveaux

Evidemment ce premier match post-mercato sera assez spécial. Pour se maintenir, les dirigeants lyonnais se sont attachés à renforcer l’équipe avec les arrivées des Matic, Orban et Fofana. Marseille a fait notamment signer Jean Onana, Ulysses Garcia, l’attaquant Moumbagna et le latéral nantais Merlin. Côté absences, l’OM ne sait pas s’il pourra compter sur Clauss, mais ses joueurs de retour de la CAN comme Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr et Gueye devraient être disponibles.

Les compos probables pour Lyon – OM :

Lyon : Lopes – Caleta-Car, Lovren, O’Brien – Mata, Caqueret, Tolisso, Henrique – Fofana (ou Orban), Lacazette, Cherki.

OM : Pau Lopez – Soglo, Gigot, Balerdi, Garcia – Veretout, Kondogbia, Onana – Luis Henrique, Aubameyang, Correa.

Marseille un peu mieux que Lyon ?

La 20e journée de Ligue 1 se conclut avec le traditionnel duel des Olympiques de Lyon et de Marseille. Ces deux équipes ne sont pas dans leur plan de marche, notamment pour les Rhodaniens qui se retrouvent dans la zone de relégation. Malgré ses problèmes à l’extérieur, Marseille parait tout de même plus solide qu’un Lyon battu deux fois consécutivement. Boosté par le retour de plusieurs de ses internationaux africains devrait pouvoir ramener un résultat de ce déplacement dans le Rhône au terme d’un match à buts au vu des problèmes défensifs chacun. Un quatrième match nul consécutif est possible pour l’OM.

