Pronostic Luton Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Luton pose des problèmes à Brighton ?

Promu cet été à la surprise générale, Luton ressemble à une anomalie dans une Premier League, qui possède les clubs les plus riches du monde. En effet, la formation située dans la banlieue londonienne dépareille avec son stade vétuste de Kenilworth Road et ses moyens limités. Actuellement, les Haters sont dans la zone de relégation à la 18e place. Toutefois, Luton garde espoir car il n’accuse qu’un seul point de retard sur Everton et 4 sur Nottingham. A noter que les hommes de Rob Edwards ont un match en retard à disputer face à Bournemouth à la suite du malaise de leur capitaine Lockyer. Luton est plutôt sur une bonne dynamique puisqu’ils ont seulement perdu un match lors des 7 derniers disputés, face à Chelsea. Face aux Blues, les Haters ont été tout proche de prendre un point. Dans son stade, Luton a souvent posé des problèmes aux gros, qui se sont toujours difficilement imposés. Après avoir sorti Bolton en FA Cup, les coéquipiers d’Andros Townsend ont dominé Everton (1-2) le week-end dernier et affronteront l’ogre Man City au tour suivant.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Brighton est l’une des formations en pleine progression Outre-Manche. Après l’excellent travail réalisé par Graham Potter, de Zerbi a poursuivi sur cette dynamique en ajoutant sa touche personnelle. Qualifié pour les 8e de finale de l’Europa League, Brighton vient de se qualifier pour les 8e de finale de la FA Cup en dominant Sheffield United (2-4). Au prochain tour les Seagulls retrouveront Wolverhampton. Lors de cette victoire face aux Blades, le brésilien Joao Pedro s’est signalé en inscrivant un triplé. Arrivé de Watford, l’attaquant de Brighton réussit un très bon exercice. Lors des 10 dernières rencontres disputées, Brighton ne s’est incliné qu’une seule fois à l’Emirates face à Arsenal (2-0). Performants dans son stade et loin de ses bases en Coupe, les Seagulls ont plus de difficultés en déplacement en PL où ils restent sur 4 matchs sans la moindre victoire. De plus, ses dynamiteurs Mitoma et Adingra sont en sélection. Ainsi, Luton pourrait poser des problèmes à Brighton, voir même tenir le nul.

► Le pari « Luton ne perd pas ou perd de 1 » est coté à 1,40 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 140€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « victoire Luton ou match nul » est coté à 2,02 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 202€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Luton – Brighton :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Luton Brighton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Amir Abdou, le faiseur de miracles