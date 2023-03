Pronostic Kazakhstan Slovénie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Slovénie accroche un résultat au Kazakhstan

Modeste 115e nation au classement FIFA, le Kazakhstan vient de remporter son groupe de Ligue des nations C devant le Belarus, la Slovaquie et l’Azerbaïdjan. Pour la prochaine édition de la LDN, les Aigles évolueront donc en Ligue B. Si le Kazakhstan peut résister face des nations plus modestes, il souffre face à des plus gros morceaux. En effet, la sélection kazakhe avait terminé dernière de son groupe éliminatoire pour la Coupe du monde, encaissant un 8-0 face à la France lors de la dernière journée. Les Aigles s’appuient sur de nombreux joueurs du championnat local venant des clubs d’Astana, de Tobol ou d’Aktobe. En revanche, le défenseur Alip évolue quant à lui au Zénith St Pétersbourg, et la star de cette formation Zaynutdinov au CSKA Moscou.

De son côté, la Slovénie est un petit pays qui a déjà participé à des compétitions internationales lors de son âge d’or durant les années 2000. Depuis le Mondial 2010, la sélection slovène n’a plus participé à la moindre compétition internationale. Lors des derniers éliminatoires pour la Coupe du monde, les partenaires de Jan Oblak avaient terminé en 4e position derrière la Croatie, la Russie et la Slovaquie. À la suite de cette contre-performance, la Slovénie a conservé sa place en Ligue B de la Ligue des nations en terminant 3e de son groupe derrière la Serbie et le Norvège, mais en devançant la Suède. Pour ce déplacement au Kazakhstan, la Slovénie compte évidemment sur son portier Oblak, mais aussi sur Kurtic, Verbic, Zajc ou sur la pépite du Red Bull Salzbourg Benjamin Sesko. Solide grâce notamment à l’un des meilleurs gardiens du monde, la Slovénie devrait accrocher au moins le nul contre le Kazakhstan.

