Pronostic Italie Angleterre : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

L’Italie solide à domicile face à l’Angleterre

Cette opposition entre l’Italie et l’Angleterre est un grand classique du foot, et notamment de ces dernières années. En effet, la Squadra Azzurra avait remporté le dernier championnat d’Europe en s’imposant à Wembley face aux Three Lions. Depuis, les deux sélections se sont retrouvées en Ligue des nations où l’Italie avait dominé son groupe, tandis que l’Angleterre avait fini en dernière position et a donc été reléguée. Pour la 2e fois de rang, l’Italie a manqué la Coupe du monde et ne peut se permettre de ne pas accrocher sa place pour le prochain Euro en Allemagne où elle aura un titre à défendre. Cette poule est assez compliquée, puisque l’on retrouve aussi l’Ukraine et la Macédoine du Nord qui avait sorti la Squadra en barrage du Mondial. Pour ce rassemblement, Mancini a fait dans le classique en appelant Verratti, Jorginho, Donnarumma, Bonucci et Barella. Cette sélection est solide, mais cherche toujours son avant-centre, puisque Belotti ou Immobile n’ont pas convaincu. Le Romain est remplaçant sous Mourinho, le Laziale est blessé et voit Scamacca pas toujours titulaire avec West Ham être convoqué. À noter que Mancini a aussi appelé Retegui qui évolue au Tigre en Argentine. Forte du succès de ses clubs en Ligue des champions (3 représentants en quart de finale de la Ligue des champions), l’Italie veut lancer idéalement sa campagne de qualification.

En face, l’Angleterre possède aussi une excellente génération qui lui a permis de briller lors des derniers tournois. En effet, les Anglais avaient terminé en 4e position de la Coupe du monde 2018 et s’étaient donc ensuite hissés en finale de l’Euro organisé sur son sol. L’Angleterre avait de fortes ambitions lors du dernier Mondial au Qatar, mais a été stoppé en quarts de finale par la France (1-2). À la suite de ce revers, Gareth Southgate s’était donné un temps de réflexion pour savoir s’il voulait poursuivre l’aventure. Grand artisan du retour des Three Lions sur le devant de la scène, l’ancien défenseur poursuit l’aventure. Auteur d’une dernière Ligue des nations décevante, l’Angleterre doit se reprendre lors de cette campagne de qualification. Pour ces éliminatoires, le sélectionneur anglais n’a pas changé grand-chose puisqu’il s’appuie sur un groupe classique avec Kane, Saka, Grealish, Foden, Bellingham ou Maguire. Aucune surprise à noter dans cette sélection, hormis le retour de Reece James, blessé pour le Mondial, qui prend la place de Trent Alexander-Arnold, décevant avec Liverpool, et d’Ivan Toney qui prend celle de Callum Wilson. Mauvaise nouvelle en revanche pour l’Angleterre, Rashford, étincelant avec Man U, est forfait. Southgate devra donc s’appuyer sur l’excellente forme de Saka, rayonnant avec Arsenal, et sur Bellingham, en tête de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund. À domicile et face à des Anglais qu’elle aime bien jouer ces dernières années, l’Italie devrait tenir tête à l’Angleterre et accrocher au moins le point du nul.

