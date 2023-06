Pronostic Islande Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Slovaquie va chercher un résultat en Islande

L’Islande avait été l’une des sensations de l’Euro 2016 en se hissant jusqu’en quart de finale. Sur leur lancée, les Islandais avaient réussi à se qualifier pour le Mondial 2018. Lors de cette période, les Vikings s’appuyaient sur une génération en pleine maturité. Vieillissante et perturbée par de gros problèmes extra-sportifs chez des joueurs et au sein de la fédération, l’Islande a manqué les rendez-vous internationaux suivants. Pour ses débuts dans ces éliminatoires de l’Euro 2024 en Allemagne, la sélection islandaise a montré ses limites actuelles en s’inclinant lourdement sur la pelouse de la Bosnie Herzégovine (3-0). Ensuite, lors de la 2e journée, les Islandais se sont repris logiquement en s’imposant largement au Liechtenstein (0-7). Dans une poule homogène où le Portugal est le grand favori, Islandais, Slovaques ou Bosniaques ont leur mot à dire pour décrocher la 2e place du classement. Pour affronter la Slovaquie, le sélectionneur islandais va s’appuyer sur les cadres Runarsson, Bjarnason, Gunnarsson, Gudmundsson, et l’attaquant Finnbogason.

En face, la Slovaquie reste sur deux qualifications consécutives lors des championnats d’Europe. Présente à l’Euro 2016 et en 2020, la sélection slovaque a connu une entame d’éliminatoires mitigée. Pour leur premier match, les Slovaques ont été tenus en échec à domicile par le Luxembourg (0-0) avant de se reprendre, une nouvelle fois dans son stade, face à la Bosnie Herzegovine (2-0). Grâce à ces résultats, la Slovaquie 2e la seconde place de son groupe derrière le Portugal, un classement qui sera l’objectif de cette sélection. Pour ce déplacement en Islande, le sélectionneur slovaque a convoqué le portier Dubravka de Newcastle, le milieu de terrain du Hellas Vérone Duda, le capitaine Kucka ou le Napolitain Lobotka. De son côté, le solide défenseur de l’Inter Skriniar est toujours absent suite à son opération du dos. Solide lors de ses premiers matchs, la Slovaquie semble en mesure d’accrocher un résultat contre une Islande en perte de vitesse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Marek Hamšík met un terme à sa carrière