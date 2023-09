Pronostic Hongrie République Tchèque : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Hongrie s’impose contre la République Tchèque

Match amical intéressant ce dimanche. La Hongrie fait partie des Nations qui ont le plus progressé lors des dernières années. Intéressante lors du dernier championnat d’Europe, la sélection hongroise a en revanche raté le bon wagon pour le Mondial. Malgré cette désillusion, les Hongrois ont été tout proches de se qualifier pour le Final 4 de la Ligue des Nations en luttant avec l’Italie dans un groupe extrêmement relevé avec l’Allemagne et l’Angleterre. Solide lors des débuts de ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la Hongrie avait disputé 3 rencontres au cours desquelles elle n’a pas encaissé le moindre but (victoires à domicile contre Bulgarie 3-0 et 2-0, et nul au Monténégro 0-0). En pleine confiance, les protégés de Rossi sont allés dominer jeudi la Serbie (1-2) sur ses terres, avec des buts de Varga et du vice-capitaine Szallai. Ce résultat a permis à la Hongrie de prendre les commandes de son groupe. Dans cette sélection, on retrouve l’une des sensations de ce début de saison en Premier League, Dominik Szoboszlai, excellent avec Liverpool. Le portier Gulacsi, convoqué alors qu’il n’a pas repris avec Leipzig, n’était pas sur la feuille de match face à la Serbie et il est sans doute là pour faire le nombre.

En face, la République Tchèque avait également réalisé un Euro 2020 intéressant en atteignant les quarts de finale face au Danemark. A l’instar de la Hongrie, la Tchéquie a raté le Mondial 2022 et met tout en œuvre pour participer au prochain Euro 2024. Tombée dans un groupe à sa portée, la République Tchèque est pour le moment dans le coup pour la qualif’. En effet, les Tchèques occupent la place de leader mais ont manqué une opportunité de se détacher en étant tenu en échec à domicile par l’Albanie jeudi (1-1). Pour ce rassemblement international, la sélection tchèque ne peut pas compter sur Patrik Schick, le joueur du Bayer Leverkusen est blessé. En revanche, les tchèques pourront compter sur les Soucek, Hlozek, Cerny, Coufal ou Koubek. Au regard de ce qu’elle démontre depuis plusieurs années, la Hongrie devrait s’imposer à domicile contre la République Tchèque dans cet amical disputé à la Puskas Arena.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

