Pronostic Guingamp Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp va de l’avant face à Troyes

Neuvième de Ligue 2 l’an passé, Guingamp a systématiquement laissé passer sa chance de se mêler dans la course aux playoffs. Auteur d’un exercice irrégulier, le club a décidé de se séparer de Stéphane Dumont et d’introniser Sylvain Ripoll. La formation guingampaise a comme beaucoup d’équipes de Ligue 2 disputé de nombreuses rencontres amicales avec au final un bilan de bonne facture. Les Bretons ont perdu contre Le Mans et Le Havre mais se sont imposés contre Concarneau, Lorient, Rennes, et Caen. Cet été, l’En Avant a perdu El Ouazzani qui évolue désormais à Braga mais aussi Baptiste Guillaume (Almere City). Au rayon renforts, Guingamp a vu les Sissoko, Irabor, Labeau et Hemia rejoindre le club.

De son côté, Troyes est le miraculé de cette saison. En effet, l’ESTAC sort d’une saison catastrophique où il a été relégué en National. Finalement, la formation troyenne a profité des déboires bordelais pour être repêché à quelques jours du début du championnat. Arrivé en cours de saison dernière en provenance de… Bordeaux, David Guion a été récemment mis à pied et vient d’être remplacé par … Stéphane Dumont, ex-entraineur de Guingamp. L’ancien coach du club breton récupère un groupe qui sort d’une préparation moyenne avec un seul succès face à Châteauroux. Pour le moment, l’ESTAC dispose d’un effectif un peu juste avec le seul Monfray comme recrue notable. Les prochaines semaines devraient permettre à Dumont d’étoffer son équipe pour jouer le maintien en L2. Solide formation de Ligue 2, Guingamp devrait prendre le dessus sur une équipe troyenne pas encore bâtie pour les joutes de l’antichambre de la L1.

