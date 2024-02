Pronostic Guingamp Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp solide face à Troyes

Guingamp occupe actuellement la 11e place de Ligue 2 avec 5 points de retard sur la 5e place, qualificative pour les playoffs, et surtout seulement 5 d’avance sur la relégation. L’En Avant a eu à plusieurs reprises l’opportunité de se mêler dans la course à la montée mais a systématiquement raté le bon wagon. A force de laisser passer ces opportunités, le club breton se retrouve à un tournant puisqu’un revers face à Troyes ce samedi pourrait contraindre Guingamp à lutter pour le maintien. En effet, l’ESTAC fait partie de ces 3 équipes revenus à 30 points et qui luttent pour ne pas descendre. Avec une seule victoire des 6 dernières journées et une défaite en dernier lieu à Bordeaux (1-0) dans un match marqué par la sortie sur civière d’Elis, la bande à Dumont serait inspirée de se réveiller ce samedi.

En face, Troyes a vécu une relégation l’an passé et ne peut pas imaginer revivre un tel scénario cette année. 16e, l’ESTAC flirte dangereusement avec la zone rouge mais se retrouve en danger à la suite de son revers face à Dunkerque (1-2) du week-end dernier qui a relancé toute la partie basse du classement. Avec le même nombre de points que les Dunkerquois et les Bastiais, Troyes joue gros ce samedi car un mauvais résultat pourrait les faire retomber dans la zone de relégation. Pour leur dernier déplacement en Ligue 2, les Troyens étaient passés au travers à St Etienne, mais a tout de même remporté 2 de ses 4 derniers matchs au global. Devant son public du Roudourou, Guingamp devrait limiter la casse en accrochant au moins un nul face à Troyes qui va tout de même un peu mieux depuis le départ de Kisnorbo.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

