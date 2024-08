Pronostic Grenoble Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble repart sur de bonnes bases face à Laval ?

Auteur d’une superbe entame de saison l’an passé, Grenoble a ensuite totalement craqué pour finir en 11e position. Lors de cet exercice, les dirigeants isérois ont licencié Vincent Hognon et ont ensuite confié les clés à Laurent Peyrelade. Ce dernier n’a pas donné satisfaction et a été remplacé par Oswald Tanchot, lors de l’intersaison. Au niveau de l’effectif, le dribbleur Sanyang ou le buteur décevant Postolachi (3 buts) ont quitté Grenoble, tandis qu’Alan Kerouedan est arrivé après avoir signé une très bonne saison à Avranches (15 buts). La préparation estivale a été très bonne avec un nul face à Rodez, puis des succès contre Bourg en Bresse, Auxerre, St Etienne et Nîmes.

En face, Laval est passé par toutes les émotions en moins d’un an. Sauvé in extremis de la relégation, le club mayennais avait parfaitement lancé sa saison pour se retrouver dans le top 5 pendant de nombreuses semaines. Finalement, les Lavallois ont perdu pied lors de la dernière ligne droite pour terminer en 7e position. Cet été es hommes d’Olivier Frapolli ont disputé 5 rencontres amicales avec trois succès face à Brest, Concarneau et Orléans, pour des revers face à Rennes et Nantes. Au niveau des transferts, les Bobichon et Pagis ont quitté le club, tandis que Zohi a fait le chemin inverse. Auteur d’une excellente préparation, Grenoble devrait poursuivre sur cette dynamique et s’appuyer sur sa puissance offensive face à Laval. Les Grenoblois ont en plus peu bougé cet été et disposent d’une équipe qui se connaît bien.

