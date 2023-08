Pronostic France Panama : Analyse, cotes et prono du match des Bleues à la Coupe du monde féminine

Pour ce dernier match de poule des Bleues (on espère pas le dernier de ce Mondial), Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics sur ce France – Panama

Nos pronostics France – Panama

Un match référence pour la France ?

Hervé Renard avait insisté dessus lors de sa causerie d’avant-match, le France-Brésil de samedi dernier pouvait être un match référence qui lancerait la Coupe du Monde des Bleues. Bien plus impliquée comme demandé dès le début de match, les Françaises ont su ouvrir le score rapidement par l’infatigable Eugénie Le Sommer (90e but en sélection) avant de voir les Brésiliennes égaliser à l’heure de jeu. Preuve que le mental était présent ce jour-là, l’Equipe de France a su aller chercher la victoire par une autre cadre, la capitaine Wendie Renard, qui a repris de la tête un corner de Bacha revenant de blessure. Les choix tactiques de l’autre Renard, Hervé, ont été payants, et ont gommé le triste premier match de poule disputé face à la Jamaïque (0-0). Globalement, l’arrivée du nouveau sélectionneur en lieu et place d’une Corinne Diacre en bisbille avec certaines joueurs (dont Le Sommer et Wendie) a relancé les Bleues.

Le Panama déjà éliminé

De son côté, le Panama, qui participe pour la 1re fois de son histoire à une phase finale de Coupe du monde, n’aura pas le loisir de dépasser la phase de poules. Cette sélection, qui pointe à la 52e place du classement Fifa, était logiquement le petit poucet de ce groupe F et elle n’a pas fait le poids lors de son premier match dans la compétition. Surclassées par le Brésil (4-0), les Canaleras ont rapidement été débordées dans ce groupe et le nouveau revers concédé quelques jours plus tard face aux Jamaïcaines (0-1), pourtant privées de leur meilleure joueuse et capitaine Shaw, ont scellé leur sort. Les Panaméennes sont d’ores et déjà éliminées avant même de disputer cette 3e rencontre. Sans doute démotivées, elles pourraient inconsciemment mettre un peu moins d’intensité dans l’opposition qu’elles proposeront à des Bleues déjà supérieures mercredi.

Renard pourrait faire tourner

Dernier match de poule oblige, Hervé Renard pourrait être amené à faire tourner son effectif afin de préserver les organismes. Longtemps incertaine avant d’être finalement titularisée face au Brésil, la capitaine Wendy Renard pourrait souffler, laissant ainsi sa place à la Parisienne De Almeida. Sur le côté gauche, Sabrina Karchaoui pourrait également être préservée, d’autant qu’elle est sous le coup d’une suspension, laissant ainsi sa place à sa partenaire en club, Estelle Cascarino. Dans l’entrejeu, la Madrilène Toletti pourrait laisser sa place à Léa Le Garrec tandis qu’Eugénie Le Sommer pourrait être suppléée par la jeune Vicki Bécho qui ferait alors ses débuts en tant que titulaire en Coupe du monde. En face, le Panama se présentera avec son groupe habituel pour ce dernier match où le sélectionneur n’aura pas besoin de faire tourner avant le retour à la maison. Bien moins habituées au haut niveau que les Tricolores, les Panaméennes évoluent pour la plupart dans les différents championnats américains et restent de parfaites anonymes sur le vieux continent. Attention tout de même à la milieu Marta Cox (9 buts en 19 sélections) et à l’attaquante Lineth Cedeno (8 buts en 14 sélections).

Les compositions probables pour ce France – Panama :

France : Peyraud-Magnin – Perisset, Lakrar, De Almeida, Cascarino (ou Karchaoui) – Mateo, Geyoro, Le Garrec, Bacha – Diani, Becho

Panama : Bailey – Castillo, Natis, Pinzo, Batrip-Reyes – Salazar, Gonzalez – E. Cedeno, Cox, Tanner – L. Cedeno.

La France confirme et reste leader de son groupe

La confiance retrouvée après sa prestation aboutie face au Brésil samedi, l’Equipe de France doit tout de même encore confirmer son regain de forme face à un adversaire beaucoup moins bien armée qu’elle. D’autant que sa 1re place n’est pas encore assurée et qu’elle doit gagner pour ne pas avoir à regarder le scénario de l’autre rencontre du groupe entre le Brésil et la Jamaïque. Si Hervé Renard devrait un peu faire tourner son effectif pour cette partie, nul doute que les remplaçantes auront à cœur de se mettre au diapason de leurs coéquipières qui ont réalisé une très bonne performance face au Brésil samedi. Et si elles n’y parviennent pas dans l’immédiat, la potentielle entrée en jeu des taulières en seconde période pourrait permettre aux Tricolores de forcer le fragile verrou panaméen en fin de rencontre.

