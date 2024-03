Pronostic France Allemagne : Analyse, cotes et prono du match amical international (+100€ de bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur France – Allemagne

La France se prépare

Éliminée dès les 8es de finale du dernier championnat d’Europe en 2020, l’équipe de France visera le titre cet été outre-Rhin. Pour décrocher leur ticket pour l’Allemagne en juin prochain, les Bleus ont réalisé une campagne d’éliminatoires quasiment parfaite puisqu’ils sont restés invaincus avec 7 succès pour 1 nul. Ce match de parité fut la dernière rencontre de poule en Grèce (2-2), alors que les hommes de Deschamps étaient déjà assurés de la qualification et d’être tête de série. Vice-championne du monde en titre, l’EDF fait figure de favori lors de l’Euro 2024 et devra se sortir d’une poule dans laquelle on retrouvera les Pays-Bas, l’Autriche et un barragiste (Pays de Galles ou Pologne). Afin d’être prêt pour cette échéance, les Tricolores vont disputer plusieurs rencontres amicales. Depuis sa défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Allemagne, la France ne s’est inclinée qu’une seule fois en Allemagne, juste après le licenciement d’Hansi Flick. Les Bleus possèdent de nombreuses certitudes, mais lancent leur préparation pour l’Euro et doivent élever le curseur.

L’Allemagne se cherche

De son côté, l’Allemagne est dans une situation diamétralement différente. En effet, depuis son titre mondial en 2014, le Nationalelf s’est montré décevant. Hormis en 2016, où les Allemands avaient buté en demi-finales de l’Euro sur… la France, ils ont connu des tournois catastrophiques. Éliminée dès la phase de poules aux Mondiaux 2018 et 2022 et en 8es de finale de l’Euro 2020, l’Allemagne cherche un second souffle. A la suite de résultats catastrophiques, la fédération allemande a décidé de se séparer de Flick pour nommer Nagelsmann. L’ancien coach du Bayern doit redonner confiance à une sélection en plein doute. Qualifié d’office pour l’Euro en tant qu’organisateur, le Nationalelf a récemment seulement disputé des rencontres amicales avec une première victorieuse pour Nagelsmann face aux États-Unis (1-3). La suite fut en revanche moins vertueuse avec un nul contre le Mexique (2-2) et des défaites face à la Turquie (2-3) et l’Autriche (2-0). En grand manque de confiance, l’Allemagne cherche à lever les doutes et mise sur ce match face à la France.

Griezmann absent, Kroos de retour

Le groupe tricolore qui a été convoqué pour ce rassemblement devrait ressembler fortement à celui choisi pour l’Euro 2024, même si les blessés Coman ou Nkunku pourraient revenir. De plus, Antoine Griezmann, qui enchaînait les sélections depuis 7 ans, a été contraint de déclarer forfait et a été suppléé par Guendouzi. Blessé avec Milan, Mike Maignan a retrouvé l’entraînement jeudi. Pour le reste, on retrouve évidemment le capitaine Mbappé qui devrait être épaulé par son compère Dembélé. En face, l’Allemagne est encore privée de Manuel Neueur qui est forfait. Le portier historique du Nationalelf devrait laisser sa place au Barcelonais Ter Stegen. Le Bavarois n’est pas le seul à manquer ce rendez-vous, puisque Sané, Gnabry, Goretzka, Brandt, Hummels ou Süle ne sont pas du voyage. En revanche, Nagelsmann a fait sortir Toni Kroos de sa retraite internationale. Étincelante avec le Real Madrid, l’Allemagne compte sur le retour du Merengue pour insuffler un vent nouveau. L’expérimenté milieu de terrain devrait encadrer les pépites Musiala, Wirtz ou Havertz.

Les compos probables pour France – Allemagne:

France : Maignan (ou Samba) – Clauss (ou Pavard), Konaté (ou Saliba), Lucas Hernandez (ou Upamecano), Theo Hernandez – Camavinga (ou Zaïre-Emery), Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé. Allemagne : Ter Stegen – Tah, Rüdiger, Raum – Wirtz, Gündoğan, Kroos, Kimmich – Musiala, Füllkrug, Havertz.

La France fait le job

À quelques mois du début de l’Euro, la France va vouloir marquer des points face à un adversaire probable dans les matchs à élimination directe. De plus, les Tricolores auront à cœur de prendre la revanche de leur défaite en Allemagne en septembre 2023, le seul revers concédé depuis la finale perdue en Coupe du monde face aux Argentins. Au rayon des effectifs, Didier Deschamps est certes privé de son talisman Griezmann, mais peut quasiment s’appuyer sur un groupe au complet, tandis que Nagelsmann fait face à plusieurs absences importantes. Les Bleus devraient en plus aligner le meilleur 11 possible, avant de rencontrer une adversité plus modeste mardi face au Chili. Devant son public, la France de Mbappé devrait trouver la faille et s’imposer face à l’Allemagne dans une rencontre agréable.

