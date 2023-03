Pronostic Fiorentina Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina enchaîne contre Lecce

La Fiorentina entend aligner ce dimanche un septième succès toutes compétitions confondues, ce qui serait alors le quatrième en Serie A après ceux glanés à Vérone (0-3), contre le Milan AC (2-1) et chez la Cremonese (0-2). La Viola (11e) reste malgré tout larguée dans la course à l’Europe. Il lui sera donc difficile d’aller gratter un ticket européen via le championnat. Mais Jonathan Ikoné et ses partenaires ont un autre moyen d’y parvenir, en visant le titre en Ligue Europa Conférence. Ils viennent de surclasser Sivasspor en huitième de finale (5-1 sur la double confrontation) et auront la possibilité d’aller encore plus loin puisque le tirage au sort leur a fait hériter des Polonais de Lech Poznan. Toutes ses bonnes ondes pourraient durer. Face à une équipe en méforme ce dimanche, la Fio est attendue pour l’emporter.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Alors que la Fio s’avance sur une formidable série, Lecce se déplace avec la tâche difficile de stopper l’hémorragie. Le 15e de Serie A vient d’empiler des défaites, le tout sans marquer de but, face à Sassuolo (0-1), l’Inter (2-0) et le Torino (0-2). Dans ses malheurs, le promu peut tout de même se satisfaire de ne pas se retrouver dans une position alarmante au classement. Il compte une avance conséquente de huit points sur le Hellas Vérone, premier relégable. Prendre ne serait-ce qu’un point chez une équipe aussi performante que la Fio serait presque vécu comme une victoire…

► Le pari « Victoire Fiorentina » est coté à 1,58 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Fiorentina Lecce :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Fiorentina Lecce encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Un supporter de Sivasspor casse le nez d'un joueur de la Fiorentina