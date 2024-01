Pronostic Lecce Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Foto IPP/Giacomo Morini Firenze 27/08/2023 Campionato di calcio di serie A 2023/2024 Acf Fiorentina vs Us Lecce nella foto: Nicolás Iván González esulta con i compagni dopo aver segnato il 1° gol. Photo by Icon Sport

La Fiorentina relève la tête contre Lecce

Lecce avait parfaitement lancé cette saison de Serie A en restant invaincu lors des 5 premières journées. La suite fut nettement moins radieuse puisque les Loups ont seulement décroché 1 victoire lors des 17 journées suivantes. Pour lancer cette année 2024, Lecce avait concédé le nul à domicile face au mal classé Cagliari (1-1) avant de s’incliner 3 fois consécutivement face à la Lazio (1-0), la Juventus (0-3) et le week-end dernier sur la pelouse du Genoa (2-1). Lors de cette rencontre, les hommes de D’Aversa ont manqué un penalty qui aurait pu leur permettre d’avoir un avantage de 2 buts. Finalement, Lecce a craqué dans les 20 dernières minutes. A la suite de ce résultat, la bande à Sansone reste 14e avec 3 points de plus que le 1er relégable.

De son côté, la Fiorentina a retrouvé des couleurs l’an passé en se hissant en finale de la Coppa Italia et de la Conference League. Malgré le jeu très agréable pratiqué, la Viola s’est inclinée lors de ces 2 rencontres face à l’Inter et contre West Ham. Cette saison, le club toscan est toujours dans le coup pour l’Europe puisqu’il occupe la 6e place de Serie A avec 2 points de retard sur l’Atalanta, 4e. Avec 3 journées sans la moindre victoire, la Fio’ a perdu sa place dans le Top 4 mais reste tout de même dans la course. En effet, lors des dernières semaines, les Florentins ont été battus par Sassuolo puis tenus en échec contre l’Udinese. Le week-end dernier, la formation toscane s’est inclinée à domicile face à l’actuel leader de Serie A, l’Inter Milan (0-1). Ce passage un peu plus difficile coïncidé avec l’absence de l’Argentin Nico Gonzalez qui a seulement effectué son retour à la compétition le week-end dernier. Déterminé à repartir de l’avant, la Fiorentina devrait s’imposer face à une équipe de Lecce dans le dur.

