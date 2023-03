Pronostic FC Séville Fenerbahçe : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Fenerbahçe résiste au FC Séville

Vainqueur de cette Ligue Europa à plusieurs reprises, le FC Séville est évidemment à citer quand on parle des éventuels candidats à la victoire finale. Cependant, la dynamique actuelle du club andalou n’inspire pas autant d’optimisme. En effet, la formation sévillane souffre en Liga où elle se trouve aux portes de la zone de relégation. Après avoir connu un sursaut lorsque Jorge Sampaoli a repris l’équipe, le FC Séville reste sur deux défaites en Liga : la première à domicile face à Osasuna (2-3) et la seconde contre l’Atlético le week-end passé. Face aux Colchoneros, les Sévillans ont coulé en concédant un lourd revers (6-1). Lors de cette rencontre, les Andalous se sont également sanctionnés eux-mêmes en ratant un penalty par Rakitic et avec l’expulsion de Gueye (prêté par l’OM). Sur la scène européenne, le FC Séville avait fini en 3e position de son groupe de la Ligue des champions derrière Manchester City et le Borussia Dortmund. Contrainte de disputer un barrage en Ligue Europa où elle a été reversée, Séville avait parfaitement lancé sa double confrontation face au PSV Eindhoven en remportant largement le match aller (3-0). En revanche, au retour, les Andalous se sont fait peur en s’inclinant (2-0).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, le Fenerbahçe s’est montré impressionnant en phase de groupes en dominant notamment le Stade rennais. En remportant sa poule, le club turc s’est évité de disputer un barrage. Sur la scène nationale, le Fener’ est devancé par Galatasaray, qui compte 6 points d’avance au classement. Lors des dernières journées, Fenerbahçe s’est montré très régulier dans ses prestations avec 5 victoires et un nul lors des 6 dernières journées. De plus, la formation turque participera aux quarts de finale de la Coupe de Turquie après son succès récent sur Rizespor. Au prochain tour, le Fener’ affrontera Kayserispor. Excellent lors du Mondial avec l’Équateur, Enner Valencia réalise une saison de 1er plan puisqu’il a inscrit son 23e but le week-end dernier. Solide depuis plusieurs semaines, Fenerbahçe pourrait résister contre une équipe sévillane loin d’être séduisante.

► Le pari « Victoire Fenerbahçe ou Match nul » est coté à 2,25 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 225€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce FC Séville – Fenerbahçe :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic FC Séville Fenerbahce encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L'Atlético colle un set de tennis à Séville