Pronostic Fenerbahce FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le FC Séville en mode Ligue Europa contre le Fenerbahçe

Fenerbahçe va devoir réaliser un exploit pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. En effet, la formation turque doit s’imposer avec au moins deux buts d’écart contre le FC Séville. À l’aller (défaite 2-0), le Fener’ s’est montré intéressant, mais est tombé sur un Dimitrovic des grands soirs. Lors de cette seconde manche, les Stambouliotes vont devoir prendre des risques pour faire leur retard. Jorge Jesus dispose de joueurs capables de réaliser cet exploit avec Batshuayi, Valencia, Rossi ou Joao Pedro. Dans le championnat turc, Fenerbahce est actuellement distancé par Galatasaray, mais n’a pas abdiqué malgré ses 9 points de retard. 2es, les hommes de Jorge Jesus comptent un match en retard à disputer par rapport au Gala’.

En face, le FC Séville est en train de rappeler qu’il est l’un des spécialistes de Ligue Europa. La formation andalouse souffre en Liga, mais a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de C3 (2-0). Cette victoire est également venue redonner de la confiance aux hommes de Sampaoli qui ont pris le dessus sur Almeria (2-1) en Liga le week-end dernier dans un match important pour son maintien. Menés au score, les Sévillans sont revenus grâce aux Argentins Ocampos et Lamela. Ce succès permet au FC Séville de remonter à la 13e place avec 2 points d’avance sur la zone de relégation. Après avoir connu une entame catastrophique, la formation andalouse met tout en œuvre pour s’en sortir face à une concurrence intense, puisque seulement 3 points séparent le 19e au 13e. Pour parvenir à se qualifier en quarts de C3, Sampaoli compte sur En Nesyri, Rakitic, Acuna, Navas, Jordan ou Lamela. Spécialiste de la Ligue Europa, le FC Séville devrait profiter des contres pour accrocher au moins un nul lors de cette rencontre et se qualifier au terme d’un match qui devrait être riche en buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic FC Séville Fenerbahçe : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa