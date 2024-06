Pronostic États-Unis Bolivie : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

Il n’y a pas que l’Euro dans la vie, il y a aussi la Copa América qui a démarré dans la nuit de jeudi à vendredi. Retrouvez nos pronostics États-Unis Bolivie ! Et Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur cet États-Unis – Bolivie

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Nos pronostics États-Unis Bolivie

► Le pari « Les États-Unis gagnent de 2 buts ou plus » est coté à 1,49 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Les États-Unis mènent à la mi-temps et gagnent le match » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Pulisic buteur » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Les États-Unis de retour dans la compétition

Demi-finalistes lors de la Copa América 2016, les États-Unis n’ont en revanche pas été invités lors des deux précédentes éditions. Ils sont donc de retour cette année et ont le privilège de recevoir la compétition. La sélection nord-américaine peut ainsi nourrir de grosses ambitions avec l’espoir de se hisser en finale de la Copa América pour la première de son histoire (4 participations jusqu’à maintenant). Présents à la Coupe du monde 2022, les États-Unis ont réalisé un parcours honorable en atteignant les 8es de finale. Par la suite, ils ont pris à la Gold Cup l’été dernier où ils ont été battus en demi-finales par le Panama. Il faut tout de même signaler que c’était une équipe amputée de la plupart de ses tauliers. De retour avec leurs cadres en mars dernier, les États-Unis ont engrangé de la confiance en remportant la Ligue des nations de la zone CONCACAF après avoir dominé la Jamaïque en demi (3-1 après prolongation) et le Mexique en finale (2-0).

La Bolivie dans le dur

Vainqueur de la Copa América en 1963 et finaliste malheureuse en 1997, la Bolivie est à la peine depuis plusieurs années maintenant. La Verde a d’ailleurs fait pâle figure lors des 3 dernières Copa América en ne parvenant pas à sortir des poules. Elle espère faire mieux cet été mais la tâche s’annonce très compliquée. Les hommes de Carlos Antonio ont perdu 11 de leurs 14 derniers matchs disputés toutes compétitions. Engagés dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 depuis septembre dernier, ils occupent aujourd’hui le 9e et avant-dernier rang du classement avec un piètre bilan de 1 victoire et 5 défaites. À noter que la dernière participation de la sélection à un Mondial remonte à 1994. Début juin, afin de se préparer pour cette Copa América, la Bolivie n’a pas fait le plein de confiance en perdant ses 3 matchs disputés contre le Mexique (0-1), l’Équateur (1-3) et la Colombie (0-3).

Les États-Unis avec l’essentiel de leurs cadres

Pour cette Copa América 2024, le sélectionneur des États-Unis a décidé de se passer des services du latéral Dest (PSV), du prometteur ailier Aaronson (Vitesse) ou encore du prolifique attaquant Jesus Ferreira (Dallas, 15 buts en 23 sél). En revanche, l’incontournable ailier Pulisic (AC Milan) est bien présent et devrait composer un trio offensif alléchant avec Weah (Juventus) et Balogun (Monaco). De nombreux autres éléments jouent également sur le Vieux Continent à l’image des défenseurs pensionnaires de Premier League Richards (Crystal Palace), Ream (Fulham) et Robinson (Fulham). L’entrejeu présente aussi de solides garanties et on y retrouve notamment Weston McKennie (Juventus). En face, la Bolivie se présente avec un effectif méconnu des suiveurs du foot européen. La plupart des joueurs évoluent actuellement dans le faible championnat domestique. On peut tout de même signaler les présences des milieux Cespedes (Yverdon) et Cuellar (Barcelone B).

Les compositions probables pour cet États-Unis – Bolivie :

États-Unis : Turner – Scally, Richards, Ream, Robinson – Reyna, Musah, McKennie – Weah, Balogun, Pulisic.

Bolivie : Višćarra – Roman, Jusino, Sagredo, Suárez – Cespedes, Cuellar, Villamil, Vaca, Fernandez – Algaranaz.

Les États-Unis débutent fort face à la Bolivie

Dans la nuit de dimanche à lundi, les États-Unis font leur entrée en lice dans cette Copa América 2024 qui se déroulent sur leur sol. Annoncés comme de potentiels outsiders, ils ne manquent pas de confiance après avoir notamment remporté la Ligue des nations de la zone CONCACAF en mars dernier. Cette nuit, la sélection nord-américaine a une belle opportunité de commencer la compétition avec une victoire face à l’un des adversaires les plus faibles du tournoi. Soutenus par leurs fans, les États-Unis se reposeront bien évidemment sur la star Pulisic qui sort d’une très belle saison avec l’AC Milan et se montre très souvent décisive avec l’équipe nationale (29 buts en 68 sél).

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur États-Unis Bolivie

Vous avez envie de parier sur cet États-Unis Bolivie sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics États-Unis Bolivie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU Sport

– Un 1er pari remboursé en Bonus de 100€ avec Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic États-Unis Bolivie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Avant la Copa América, le Brésil et les États-Unis font match nul