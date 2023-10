Pronostic Égypte Algérie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Algérie continue sa série d’invincibilité contre l’Égypte ?

Les Pharaons se sont récemment qualifiés pour la CAN, après avoir remporté 5 de leurs 6 matchs dans le groupe E, la seule défaite étant contre l’équipe d’Éthiopie (0-2). La semaine dernière, les coéquipiers de Mo Salah ont battu la Zambie (1-0), mais s’étaient inclinés le mois dernier contre la Tunisie lors d’un nouveau match amical (1-3). 3 absences à noter pour les Égyptiens, à savoir Hegazi (32 ans, 83 sél) et les attaquants Sherif et Afsha (5 buts en 18 sélections pour les deux), plus appelés par le sélectionneur. Mais la légende du pays Mo Salah (91 sél, 51 buts) figure bien dans le groupe, aux côtés de Mostafa Mohamed, auteur d’un superbe début de saison avec le FC Nantes. Plusieurs joueurs intéressants seront également du voyage, Marsmoush (Francfort, 20 sél, 4 buts), Trezeguet (62 sél, 11 buts) et l’expérimenté Elneny (Arsenal, 93 sél).

Défaits en finale du Championnat d’Afrique des nations par le Sénégal aux TAB (0-0, 4-5), les Verts ont décroché leur ticket pour la CAN sans perdre le moindre match de poule (5v, 1n). Les Fennecs ont récemment accroché la Tunisie (1-1), avant de prendre leur revanche sur le Sénégal (1-0) et de dominer le Cap-Vert (5-1). Des éléments assez importants seront absents ce soir, à savoir Bennacer (AC Milan), et les deux Lillois Bentaleb et Ounas. Malgré ça, le sélectionneur garde à sa disposition de très bons joueurs, à commencer par le capitaine emblématique Mahrez (83 sél, 30 buts), son nouveau coéquipier en attaque Gouiri, qui a fêté sa toute première sélection lors du dernier match, le technique Benrahma (West Ham, 21 sél) et le vétéran Slimani (Coritiba, 93 sél, 41 buts). Au milieu, l’intéressant Chaïbi (Francfort) et l’ancien Lyonnais Aouar (AS Rome), et en défense, le superbe latéral Atal (Nice) ou encore Bensebaïni (Dortmund) seront disponibles. Avec cet effectif complet, il n’y a pas photo : les Fennecs auront de grandes chances de l’emporter. Attention à l’attaque égyptienne composée de Salah et Mostafa Mohamed, qui a le potentiel pour inscrire au moins un but.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

