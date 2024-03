Pronostic Cologne Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig met la pression face à Cologne

La 26e journée de Bundesliga ouvre avec un duel entre le FC Cologne et Leipzig. Européens la saison passée, les Boucs sont actuellement à la 16e place, celle de barragiste, avec seulement 2 points de plus que Mayence, et déjà 7 de retard sur Bochum. Mal engagés pour se sauver, les hommes de Schultz doivent veiller à contenir le retour de Mayence qui pourrait leur chiper la place de barragiste. Lors des dernières semaines, Cologne n’a pas connu les résultats escomptés avec un seul succès obtenu lors des 12 dernières journées, face à l’Eintracht Francfort. Le week-end dernier, les Boucs sont allés prendre un bon point à Mönchengladbach (3-3). Face au Borussia, Cologne a arraché le nul en fin de rencontre par Downs.

En face, Leipzig est engagé dans une autre bataille, celle du top 4 et des places qualificatives pour la Ligue des champions. Actuellement, la bande de Marco Rose occupe la 5e place avec un seul point de retard sur Dortmund. Ces deux formations luttent pour le dernier strapontin, car le Bayer, le Bayern et Stuttgart semblent avoir pris plusieurs longueurs d’avance. Récemment éliminé de la Ligue des champions, malgré une bonne prestation face au Real Madrid, Leipzig peut désormais se focaliser sur la Bundesliga. Le week-end dernier, les coéquipiers de Gulácsi ont fait le job face à la lanterne rouge Darmstadt (2-0). Ce vendredi, Marco Rose veut profiter de ce déplacement chez un mal classé pour mettre Dortmund sous pression. Avec Simons, Olmo, Sesko ou Openda, le coach de Leipzig possède les éléments pour venir à bout des Boucs de Cologne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

