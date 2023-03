Pronostic Barcelone Real Madrid : Analyse, cotes et prono du Clasico

Après le quasi carton plein en milieu de semaine sur le Manchester City – Leipzig et le Real Madrid – Liverpool, on se retrouve pour le Clasico. Retrouvez nos pronostics Barcelone – Real Madrid, à jouer avec le bonus de PMU qui vous permet de récupérer le montant de votre 1er pari en CASH s’il est perdant.

100€ offerts en CASH pour parier sur Barcelone – Real Madrid

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Barcelone – Real Madrid

► Le pari « Victoire Real Madrid ou Match nul » est coté à 1,65 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 165€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Benzema buteur » est coté à 2,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 260€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Benzema ou Vinicius buteur » est coté à 1,80 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 290€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Un Barça un peu timoré

Le FC Barcelone va affronter à deux reprises le Real Madrid dans les prochaines semaines, la première fois lors de ce match de Liga, puis en Copa del Rey en demi-finale retour. Actuellement, la formation catalane domine le championnat espagnol avec 9 points d’avance sur le club madrilène. En bonne position pour faire le doublé sur la scène nationale, le Barca a en revanche souffert au niveau européen. En effet, troisième de son groupe de Ligue des Champions, le Barca avait été rebasculé en Europa League où il s’est incliné directement contre Manchester United. En Liga, les Barcelonais ont récemment connu un coup d’arrêt après une longue série d’invincibilité en s’inclinant face à Almeria (1-0). Depuis, les Blaugranas ont dominé Valence (1-0) et Bilbao (0-1) sur le plus petit des scores. Privé de Dembélé, la formation catalane compte sur le retour en forme de Lewandowski, passé à côté contre l’Athletic Bilbao.

Le Real a mangé Liverpool

En face, le Real Madrid a encore été impressionnant en Ligue des Champions en se qualifiant pour les quarts de finale. Mercredi, le champion en titre a remporté le match retour contre Liverpool (1-0) après avoir largement dominé la manche aller à Anfield (2-5). Benzema a inscrit le seul but de son équipe, pour ce qui son 13e but inscrit lors des 8 derniers matchs à élimination directe disputés par le Real en C1. En Liga, les Merengue ont connu quelques contre-performances qui ne leur ont pas permis de suivre le rythme effréné du Barça mais a tout de même su l’emporter le week-end dernier face à l’autre club de Barcelone, l’Espanyol (3-1). Lors du Clasico aller en Liga, le Real n’avait fait qu’une bouchée de son rival (3-1 également).

Barcelone sans Dembelé ni Pedri

Le Barça sera toujours privé de Dembelé et de Pedri pour ce Clasico, soit deux très grosses pertes pour Xavi. De son côté, Carlo Ancelotti ne déplore plus qu’Alaba à l’infirmerie. Si Benzema a encore marqué, le club merengue possède également avec Vinicius Jr, de l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. De plus, arrivé sur la pointe des pieds, Camavinga est en train de s’installer dans l’entrejeu des Merengue.

Les compositions probables pour Barcelone – Real Madrid :

Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Baldé – Busquets, De Jong, Kessié – Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho Fernandez – Valverde, Modric, Kroos – Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Le Real se sublime encore en Ligue des champions

Si le Real avait remporté le match aller, le Barça a remporté les deux Clasico suivant. Après avoir remporté la SuperCoupe d’Espagne aux dépens de leurs ennemis, les Catalans ont pris une option sur la qualification en finale de la coupe du Roi en prenant le dessus sur le Real Madrid (0-1) à Bernabeu. Cependant, les Madrilènes avaient été les plus dangereux sur ce match, butant sur la défense catalane. Sur la lancée de son bon match de Ligue des Champions mercredi, le Real dispose des ressources pour réussir un résultat au Camp Nou. Benzema et Vinicus sont attendus pour briller.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Barcelone Real Madrid :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic FC Barcelone Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

C'est quoi cette affaire Negreira qui secoue le Barça?