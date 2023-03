Pronostic Manchester City Leipzig : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Manchester City – Leipzig

Manchester City hausse le ton dans la dernière ligne droite

Depuis l’arrivée des fonds des Emirats Arabes Unis dans le capital de Manchester City, le club anglais a un objectif principal qui est de remporter la Ligue des Champions. Passé proche de réaliser cette performance il y a deux saisons, City rate souvent le coche lorsqu’on ne s’y attend pas. Facilement qualifié pour ces 8es de finale, les Skyblues avaient dominé leur groupe qui comprenait également le Borussia Dortmund mais aussi le FC Séville. Lors du match aller en Allemagne face à Leipzig, City a dominé la 1re période et a logiquement ouvert le score par un Mahrez, souvent décisif en C1. En revanche, les Citizens ont souffert en 2nde période et ont concédé l’égalisation (1-1). Sur la scène nationale, Man City est à la lutte avec Arsenal pour remporter le titre mais compte 5 points de retard sur les Gunners. Depuis le match aller, City a remporté ses 4 matchs (3 en Premier League et 1 en FA Cup avec notamment une victoire sur Newcastle (2-0), qui lutte pour le Top 4, et une autre le week-end dernier à Selhurst Park face à Crystal Palace sur un penalty de l’inévitable Haaland.

Leipzig, prêt pour l’exploit

3ème de Bundesliga et toujours en lice en Coupe d’Allemagne où le club défend son titre, Leipzig commence à être un habitué des phases finales de Ligue des Champions. Lors de la phase de poules, la formation allemande avait terminé en 2e position de son groupe derrière le champion d’Europe en titre, le Real Madrid, mais devant le Shakhtar et le Celtic. Battus lors des deux premiers matchs, les Allemands coachés ensuite par Marco Rose (venus remplacer Tedesco) ont fini par 4 victoires et avaient notamment battu l’équipe espagnole à Leipzig. Désormais coaché par Marco Rose. En championnat, Leipzig aura tout de même à remporter son 1er titre en Bundesliga puisqu’il compte 7 points de retard sur le leader bavarois. Il y a 10 jours, les coéquipiers de Forsberg s’étaient inclinés dans le choc de la journée face à Dortmund (2-1) mais ils se sont ensuite repris en surclassant le Borussia Mönchengladbach samedi (3-0).

Manchester City quasiment au complet, Leipzig sans Nkunku

Manchester City dispose d’un effectif de grande qualité, renforcé l’été dernier par l’arrivée d’Haaland. Le buteur norvégien, malgré des chiffres incroyables (33 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues) reçoit des critiques, car il est rarement décisif dans les grandes affiches. De plus, sa présence change le jeu traditionnel des Skyblues qui dominent moins que par le passé. Tout cela reste des problèmes de riches puisque l’ex du Borussia Dortmund a marqué son 34e but de la saison samedi et qu’il en a tout de même scoré 5 sur 5 matchs de Ligue des Champions. Il ne devrait avoir que peu d’absents pour City même si Kyle Walker pourrait être sanctionné suite à une conduite inappropriée. En face, Marco Rose ne pourra pas compter sur Christopher Nkunku de nouveau blessé.

Les compositions probables pour City – Leipzig :

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké – De Bruyne, Rodri, Gundogan – Mahrez, Haaland, Grealish

Leipzig : Blaswich – Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg – Laimer, Kampl – Szoboszlai, Forsberg, Werner – André Silva.

Manchester City en patron contre Leipzig

Auteur d’un match aller trop moyen, Manchester City doit hausser le ton lors de ce 8e de finale retour face à Leipzig, comme il l’a fait sur ses 4 matchs joués depuis son déplacement en Allemagne. Vainqueur 4 fois en 4 matchs, Man City accueille le RB avec de la confiance. Avec son effectif XXL et un buteur comme Haaland, Guardiola dispose d’un groupe capable d’aller au bout. Vainqueurs de 19 de leurs 21 matchs devant son public cette saison, les Citizens devraient faire le taf face à Leipzig qui a été battu lors de son dernier déplacement, à Dortmund. L’ancien Marsupial Dortmund est attendu pour faire trembler les filets, lui qui a marqué sur penalty ce week-end.

Pep, tu as le droit de faire des changements !