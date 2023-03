Pronostic Real Madrid Liverpool : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions !

Après le carton plein sur le Manchester City – Leipzig d’hier, retrouvez nos pronostics Real Madrid – Liverpool sur l’affiche du jour. Pour les miser, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui vous permet de récupérer le montant de votre 1er pari en CASH s’il est perdant.

Nos pronostics Real Madrid – Liverpool

Le Real Madrid sûr de sa force en C1

Champion d’Europe en titre, le Real Madrid a frappé fort en huitièmes de finale allers en surclassant Liverpool (2-5) à Anfield. Lors de cette rencontre, les Merengues se sont retrouvés menés de 2 buts avant de renverser le match grâce à un Vinicius des grands soirs. Invaincue face aux Reds depuis 2009, la formation madrilène est la bête noire de Liverpool, qu’elle a notamment battu en finale de la Ligue des champions la saison passée. Champion d’Espagne, d’Europe et du monde en titre, le Real a cependant certainement dit adieu à Liga cette saison, car le FC Barcelone compte 9 points d’avance. Depuis sa victoire contre Liverpool, le club madrilène a enchaîné deux matchs nuls contre l’Atlético de Madrid (1-1) et contre le Real Betis (0-0) en championnat, pour un revers difficile à avaler à domicile face au FC Barcelone (0-1) en demi-finales allers de la Coupe du Roi. En revanche, à quelques jours de ce 8e retour, la formation merengue s’est imposée samedi contre l’Espanyol Barcelone (3-1).

Liverpool en quête de régularité

Victorieux de la FA Cup et de la Carabao Cup l’an dernier, et tout proche en Ligue des champions et Premier League, Liverpool ne gagnera rien cette saison, si ce n’est le Community Shield remporté en tout début d’exercice. En effet, les Reds sont donc en ballottage largement défavorables dans cette Ligue des champions, sont déjà éliminés des deux coupes nationales, mais sont également mal en point en championnat. Auteurs d’une superbe prestation il y a 10 jours contre Manchester United avec finalement un succès clinquant (7-0), les Reds ont maintenant besoin d’enchaîner tous les week-ends. En effet, la bande de Klopp a de nouveau fait le yo-yo en s’inclinant samedi chez une formation de Bournemouth (1-0) qui était alors lanterne rouge de PL. Le calendrier qui s’annonce pour Liverpool est démentiel, puisque la bande de Klopp va successivement affronter le Real Madrid, Manchester City, Chelsea et Arsenal.

Benzema disponible pour le Real, Liverpool diminué

Pour affronter Liverpool, Carlo Ancelotti récupère Karim Benzema, absent le week-end dernier comme avant le match aller, sur lequel il avait inscrit un doublé. Sur le front de l’attaque, Vinicius est également attendu après sa Masterclass du match aller (un doublé pour lui aussi et quelques accélérations mémorables). Avec le retour prévu de Mendy, seul Alaba devrait manquer ce match côté merengue. En Ligue des champions, le Real évolue avec un trio du milieu composé par Kroos, Modric et Valverde, ce dernier venant renforcer le côté droit de l’entrejeu. En face, Liverpool déplore toujours les absences de Thiago Alcantara et de Luis Diaz. En revanche, Klopp a bénéficié du retour de Jota et Firmino lors des dernières semaines, mais aussi de celui de Konaté qui devrait suppléer Matip ou Gomez, décevants aux côtés de Van Dijk. Gomez est d’ailleurs forfait pour ce match, tandis que Henderson, Keita et Bajcetic sont tous incertains dans l’entrejeu.

Les compositions probables pour Real Madrid – Liverpool :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho Fernandez – Valverde, Modric, Kroos – Rodrygo, Benzema Vinicius.

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Milner, Fabinho, Elliott – Salah, Nunez (ou Diogo Jota), Gakpo.

Le Real se sublime encore en Ligue des champions

Déjà lors de son titre l’an passé, la Maison-Blanche nous avait habitués à des scénarios incroyables. En effet, à l’instar du match aller, le Real s’est souvent trouvé dans des situations compliquées, mais est toujours parvenu à s’en sortir. Si Liverpool est également une équipe capable de renverser une situation, les Reds retrouvent leur bête noire des dernières saisons. De plus, la bande de Klopp va devoir prendre des risques et pourrait se faire punir comme à l’aller par les contres diaboliques des Merengues avec un Vinicius aux jambes de feu. Le Real a réalisé quelques contre-performances dernièrement face à l’Atlético et contre le Barca, mais se sublime presque toujours lors de la Ligue des champions. Ce mercredi et face à une équipe de Liverpool diminuée et pas au mieux loin d’Anfield, le Real devrait encore s’imposer et poursuivre la défense de son titre.

