Pronostic Auxerre Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 2

Auxerre se reprend face à St Etienne

L’affiche de la 14e journée de Ligue 2 a quelques airs de L1 car elle met aux prises l’AJ Auxerre à l’AS Saint-Etienne, deux équipes qui ont connu de belles heures dans l’élite. Relégué l’été dernier, l’AJA a pour objectif de remonter en Ligue 1. Le club bourguignon a très bien lancé cette nouvelle saison avec un seul revers concédé lors des 11 premières journées. Cette belle dynamique s’est cassée lors des 2 dernières rencontres avec deux revers consécutifs contre Dunkerque (0-1) et face à Guingamp (2-1). Contre les Nordistes, les Bourguignons n’ont pas eu de réussite puisqu’ils ont touché les poteaux à 3 reprises. La semaine passée, en clôture de la 13e journée, l’AJA n’a pas su se ressaisir et s’est inclinée sur la pelouse du Roudourou (1-2). Sur une série de 3 journées sans victoire, Auxerre veut se reprendre contre l’AS Saint-Etienne et compte pour cela notamment sur les Ayé ou Hein.

En face, l’AS Saint Etienne ambitionne également de retrouver la Ligue 1. Mal parti dans cette saison, les Verts avaient perdu leurs deux premières rencontres face à Grenoble et Rodez. Depuis, les hommes de Batlles se sont bien repris avec une très belle série de 7 victoires et 3 nuls qui ont permis à Sainté de revenir dans le top 5. A l’instar de l’AJA, Saint Etienne reste sur une contre-performance face au Paris FC (0-1). Lors de cette rencontre, les Stéphanois ont été décevants sans se montrer réellement dangereux. Ce samedi, les Verts auront fort à faire face à une formation bourguignonne très performante sur le plan offensif. D’autant qu’ils ne sont pas toujours rayonnant dans le jeu. Avec 8 buts inscrits, Sissoko est deuxième au classement des meilleurs buteurs. Devant son public, Auxerre part légèrement favori de cette rencontre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

