Pronostic Argentine Canada : Analyse, cotes et prono du match de Copa America (+10€ sans dépôt offerts)

Pronostics Argentine – Canada

Des Argentins irrésistibles

Depuis leur victoire en finale de Coupe du Monde contre la France, les Argentins n’ont connu qu’une seule défaite pour 13 victoires. Cette défaite est intervenue contre l’Uruguay lors des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde (0-2), mais n’empêche pas l’Argentine de rester première de ces éliminatoires. On notera des succès contre le Brésil (0-1), le Pérou (0-2), le Paraguay (1-0), la Bolivie (0-3) ou bien plus récemment l’Equateur (1-0). On remarque une certaine solidité défensive en plus d’une attaque très bien fournie. Dans un groupe abordable pour cette Copa, les coéquipiers de Messi vont affronter en ouverture le Canada, avant le Pérou et le Chili.

Le Canada en dents de scie

Ces Canadiens étaient revenus au pays avec 0 points lors de la Coupe du Monde 2022, défaits par la Belgique, la Croatie et le Maroc dans un groupe relevé. Une finale décrochée en Ligue des Nations a quelque peu rassuré malgré la défaite contre les USA (0-2), qui les ont de nouveau battu en quarts de finale de la Gold Cup l’an passé. Depuis, c’est décevant notamment en amical, avec des défaites assez sèches contre le Japon (4-1) et les Pays-Bas (4-0) tout récemment, une défaite lors d’une double confrontation avec la Jamaïque (4-4, avantage Jamaïque sur les buts à l’extérieur) en Ligue des Nations, mais un bon match nul décroché contre l’Equipe de France (0-0) pour terminer la préparation.

Une nette différence d’effectif

Côté Argentin, pas de Dybala (blessé), ni de Balerdi (OM) qui était pourtant dans la pré-liste. En revanche, les joueurs clé seront bien là à l’image de Martinez (Aston Villa) dans les cages, Romero (Tottenham) et Otamendi (Benfica) derrière, ainsi que MacAllister (Liverpool), Fernandez (Chelsea), Paredes (Roma) et De Paul (Atlético) au milieu. Devant, des garçons comme Di Maria (31 buts, 140 sél) et Alvarez (Manchester City) seront bien présents, mais les deux joueurs à suivre restent évidemment Lautaro Martinez, meilleur buteur de Série A avec l’Inter, et Léo Messi (182 sél, 108 buts) qui performe toujours avec l’Inter Miami. Quelques joueurs à suivre côté Canadien, notamment le capitaine Alphonso Davies (Bayern), le milieu Eustaquio (Porto), et les attaquants Larin (68 sél, 29 buts) et David (Lille, 48 sél, 26 buts).

Les compositions probables pour ce Argentine – Canada :

Argentine : Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – Lo Celso, Fernandez, de Paul, Mac Allister (ou Di Maria), Messi, Julian Alvarez.

Canada : Crépeau – Johnston, Waterman, Miller – Buchanan, Eustaquio, Koné, Davies – David – Larin, Ugbo.

L’Argentine ne déçoit pas en ouverture

Difficile de voir l’Argentine mise en danger pour ce match d’ouverture de la Copa, elle qui est extrêmement solide ces derniers temps. Rares sont les équipes capables de les accrocher, surtout que les Canadiens sont en difficulté depuis quelques années déjà malgré la présence d’un poignée de joueurs intéressant. L’effectif Argentin est bien plus fourni, et toujours emmené par sa paire d’attaque Martinez-Messi qui s’illustrera pour bien démarrer la compétition.

Leonardo Balerdi ne jouera pas la Copa América