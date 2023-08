Pronostic Angleterre Colombie : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Coupe du monde féminine

L’Angleterre passe l’obstacle colombien

Suite à l’élimination des Etats-Unis par la Suède, l’Angleterre est devenue le grand favori de cette Coupe du Monde. En effet, les Lionesses sont impressionnantes de régularité puisqu’elles ont la possibilité de disputer leur 3e demi-finale de Mondial de rang. De plus, la sélection anglaise a récemment remporté le championnat d’Europe 2022 et s’est également imposée dans la Finalissima. Ces résultats confirment la montée en puissance des Anglaises, qui rêvent désormais de décrocher leur 1ère Coupe du Monde. Depuis leur arrivée au Mondial, les joueuses de Sarina Wiegman ont fait le job en phase de poule avec des succès 1-0 face à Haiti et le Danemark, pour une ballade contre la Chine (1-6). Qualifiée pour les 8es, l’Angleterre a retenu son souffle contre le Nigéria. Dominées par une sélection africaine très entreprenante mais maladroite dans le dernier geste, les Lionesses sont passées par l’épreuve des tirs aux buts pour se qualifier. Lors de cet exercice, Chloe Kelly a inscrit le tir au but décisif d’une frappe puissante en pleine lucarne. Cette réalisation, chronométrée à 111km/h, fut plus puissante que tous les buts inscrits lors de la saison 2022/23 de Premier League. Meilleure joueuse anglaise de la phase de poule avec 3 buts marqués, Lauren James a craqué face au Nigéria en commettant un mauvais geste, qui lui a valu une exclusion logique. En son absence et celle de Mead (meilleure buteuse de l’Euro forfait pour ce Mondial), Russo (1 but) sera à surveiller.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, la Colombie est l’une des surprises de ces quarts de finale. 25e nation au classement FIFA, la sélection colombienne réalise son meilleur parcours dans un Mondial. Finalistes de la dernière Copa America, las Cafeteras surfent sur cette vague de confiance. Bien rentrées dans leur Mondial, les Colombiennes ont tout d’abord battu la Corée du Sud (2-0) avant de réaliser un exploit face à l’Allemagne (1-2). Assurée d’une place en 8e de finale, la Colombie s’est ensuite fait surprendre lors du dernier match face au Maroc (1-0). Lors des 8e, les Colombiennes ont parfaitement assumé leur statut de favorites face à la Jamaïque (1-0). Contre une nation qui n’avait toujours pas encaissé le moindre but, las Cafeteras ont su se montrer patientes pour faire la différence par Usme. Ce samedi, la sélection colombienne n’aura rien à perdre face à des Lionesses devenues les grandes favorites du Mondial depuis l’élimination des Etats Unis. Passée près de la correctionnelle face au Nigéria, l’Angleterre devrait faire valoir sa supériorité pour passer l’obstacle colombien et se qualifier pour la 3e fois de suite pour une demi-finale de Coupe du Monde.

► Le pari « Victoire Angleterre » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Angleterre gagne par 2 buts d’écart » est coté à 2,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 380€ (480€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Alessia Russo buteur » est coté à 2,95 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 490€ (590€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Angleterre – Colombie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Angleterre Colombie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Colombie vient à bout de la Jamaïque