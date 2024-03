Pronostic Ajax Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Un Ajax – Villa spectaculaire

L’affiche des 8es de finale de la Conference League met aux prises l’Ajax à Aston Villa. Le club néerlandais a débuté cette campagne en Europa League où il a fini en troisième position de sa poule derrière Brighton et Marseille. Depuis cette période, l’Ajax a redressé la barre car il avait été un temps proche de la relégation en championnat. L’arrivée sur le banc de van’t Schip a permis aux Bataves de remonter en 5e position du classement. Le week-end dernier, les partenaires de Jordan Henderson, arrivé lors du mercato hivernal, ont pris le dessus sur Utrecht (2-0) grâce à un excellent Brobbey, buteur et passeur décisif. A noter que pour affronter Aston Villa, le technicien batave sera privé d’éléments clés puisque les Berghuis, Bergjwin, Sutalo ou Avila sont tous à l’infirmerie ou suspendu.

De son côté, Aston Villa est entrainé par Unai Emery, qui compte plusieurs coupes européennes à son palmarès. En plus de l’excellent parcours des Villans en PL, le technicien espagnol serait ravi de redorer le blason de Villa sur la scène européenne. Après avoir réussi une excellente phase de poule, Villa fait face à l’un des plus gros morceaux de cette Conference League, l’Ajax d’Amsterdam. En championnat, les Villans occupent la 4e place avec 5 points d’avance sur Tottenham (qui accuse un match en retard). Après avoir connu une période un peu plus compliquée, Villa a redressé la barre en remportant ses trois derniers matchs. Le week-end dernier, le club de Birmingham a rapidement pris le dessus sur Luton en rentrant au vestiaire avec une avance de 2 buts. Face à des Haters qui ne lâchent rien, Villa s’en est remis à ses frenchies avec une passe décisive de Diaby pour Digne. Avec 16 buts inscrits, Ollie Watkins est le 2e buteur de PL derrière les 18 réalisations de Haaland. En grande forme et porté par l’expérience européenne d’Emery, Aston Villa devrait ramener un résultat d’Amsterdam.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

