Pronostic Ajaccio Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio se reprend face à Concarneau

Relégué de Ligue 1, Ajaccio semblait se présenter comme un potentiel candidat pour les barrages en étant remonté dans la 1re moitié de tableau. Les derniers résultats sont en revanche plus inquiétants, puisque l’ACA s’est incliné lors de 3 des 4 dernières journées disputées. Il est important de noter que le club corse a été défait en déplacement face à Auxerre, Troyes et contre Dunkerque. En milieu de semaine, Ajaccio a perdu face au club nordiste qui lutte pour le maintien. Lors de cette rencontre, la bande de Pantaloni a encaissé des buts aux pires des moments avant la pause et au retour des vestiaires. À la suite de cette nouvelle défaite, Ajaccio est redescendu en 12e position avec seulement 2 unités de retard sur le 5e, Caen. À domicile en revanche, Ajaccio est toujours invaincu en Ligue 2.

De son côté, Concarneau a réalisé une très bonne opération dans le cadre du maintien en milieu de semaine. En effet, le club breton s’est imposé à domicile face à Troyes (1-0) sur une réalisation d’Urie. Ce succès a permis aux hommes de Le Mignan de se donner de l’air, puisqu’ils possèdent désormais 6 points de plus que le premier relégable. Pour sa première saison de l’histoire en Ligue 2, Concarneau défend chèrement sa place et va tenter d’enchaîner en Corse. En déplacement, les Bretons ont déjà réussi quelques coups avec des succès face à QRM, Valenciennes, Laval ou Guingamp, mais ils ont tout de même perdu lors de 2 de leurs 3 derniers déplacements. Deuxième meilleure équipe à domicile et vainqueur de 6 de ses 7 réceptions en L2, Ajaccio peut repartir de l’avant face à Concarneau.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

