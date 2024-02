Procès Dani Alves : « Il est rentré très ivre », témoigne sa femme

Lors du deuxième jour du procès de Dani Alves, accusé d’avoir violé une jeune femme dans la discothèque Sutton à Barcelone en décembre 2022, Joana Sanz, la compagne de l’ancien latéral passé notamment par Barcelone et le Paris-SG, a témoigné à la barre ce mardi : « Il est rentré à la maison très ivre, sentant l’alcool, a déclaré cette dernière, qui a également assuré ne pas avoir demandé le divorce. Il s’est écrasé contre l’armoire et s’est effondré sur le lit. Cela ne valait pas la peine de lui parler au vu de son état, il valait mieux remettre cela au lendemain. Dans les WhatsApp, je lui ai demandé s’il venait dîner et il a dit non. Le dernier message a été envoyé vers 23 heures », selon les propos rapportés par RMC Sport et L’Équipe.

Les amis de Dani Alves, présents dans la discothèque au moment des faits, ont également pris la parole : « C’était beaucoup d’alcool parce que nous avions commencé à 14h30 et terminé à 2h30. C’était à celui qui buvait le plus », a détaillé Ulises. « Quand il est sorti des toilettes, il est revenu à côté de moi et il a recommencé à danser, a raconté Bruno. Moi, j’étais avec la cousine (de la plaignante), on a échangé nos réseaux sociaux. Quand la plaignante est sortie, elle est venue parler avec sa cousine et moi, et les deux m’ont dit au revoir. La plaignante n’avait aucune marque sur le visage, tout était normal. »

Dani Alves, qui nie les faits et est incarcéré depuis douze mois, risque jusqu’à douze ans de prison.

