Procès de Daniel Alves : la victime présumée présente sa version des faits

En présence de plus de 270 journalistes au tribunal de Barcelone, le procès de Daniel Alves, accusé de viol et d’agression sexuelle et incarcéré depuis douze mois, a débuté ce lundi.

La plaignante a témoigné à huis clos, ainsi que sa cousine, une amie et deux serveurs, puis le portier présent le soir des faits à Barcelone sont intervenus. On y apprend notamment que le footballeur brésilien aurait agressé sexuellement la cousine de la victime présumée. La première à témoigner a été l’amie de la plaignante – qui la fréquente depuis trois ans. Cette proche a rappelé le contexte de la soirée au cours de laquelle son amie dit s’être fait violer par Daniel Alves. La jeune femme a expliqué que la présumée victime, sa cousine et elle-même ont accepté de monter dans la zone VIP où se trouvait l’ex-Barcelonais, avant de dévoiler la manière avec laquelle l’ancien défenseur a commencé à être tactile avec les trois jeunes femmes : « Il m’a mis la main sur le dos et il m’a pratiquement touché les fesses […]. Sa cousine est venue me voir et me dit au même moment : “Il vient de toucher mon sexe.” » Puis elle explique ce que son amie – présumée victime de viol – lui a raconté, au moment des faits : « Elle me dit qu’il l’a prise dans les toilettes et qu’il l’a tirée sur le sol, lui disant : “Tu es ma petite pute.” » Toujours selon son amie, la victime aurait dit qu’Alves « vient de jouir en moi, il m’a fait beaucoup de mal », tout en révélant qu’elle n’avait jamais consenti à cette relation sexuelle, répétant trois fois « non » au présumé coupable.

Avec les différents témoignages, on y apprend que la victime présumée ne voulait pas au départ dénoncer ce qu’il venait de se passer, avouant que cela lui avait demandé beaucoup d’efforts de porter plainte. Puis la jeune femme a témoigné à huis clos, protégée par des mesures exceptionnelles, pour ne pas être confrontée à Daniel Alves​​. D’après les propos relayés par des sources judiciaires, la victime a maintenu devant le tribunal de Barcelone la version qu’elle a été violemment agressée sexuellement, tout en subissant une attitude méprisante de la part de l’ex-professionnel.

Ensuite, c’était au tour de la cousine de la plaignante de passer à la barre. Celle-ci a expliqué que « tout allait bien au début, avant de subir des premiers attouchements de la part de Daniel Alves ». Puis la jeune femme est revenue sur le moment où se serait déroulé le viol. « Ma cousine mettait du temps à quitter la pièce (les toilettes, NDLR), je l’ai vue sortir avec une tête horrible […]. Avant d’arriver au vestiaire, elle m’a dit qu’il lui avait fait très mal. Un portier a activé le protocole (utilisé lorsqu’une personne subit un viol, NDLR) et ils nous ont emmenées dans une salle à l’écart. Mais ma cousine a dit qu’elle ne voulait pas porter plainte, qu’elle voulait rentrer chez elle », poursuit le membre de sa famille. Puis elle a expliqué dans quel l’état se trouve actuellement sa prima : « Elle a commencé à prendre des antidépresseurs et ne dort plus. Avant, elle ne prenait même pas de paracétamol pour une migraine […]. Elle ne sort pratiquement jamais, et la réalité est que nous pleurons jour après jour. » Les trois derniers intervenants ont été les deux serveurs et le portier de la discothèque, qui ont travaillé dans la boîte de nuit du Sutton, sans pour autant parvenir à donner de nouveaux détails accablants. Demain, cela sera notamment au tour de la femme du Brésilien de s’exprimer devant le tribunal de Barcelone.

Procès à suivre.

