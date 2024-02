Le procès de Dani Alves a débuté à Barcelone

Le procès de Daniel Alves, accusé de viol par une jeune femme dans la discothèque Sutton de Barcelone en décembre 2022, a débuté ce lundi matin en Espagne. Un temps annoncé à huis clos, l’audience est finalement bien publique, avec près de 270 journalistes présents au tribunal de Barcelone. Seule l’audition de la potentielle victime se fera à huis clos, avec des mesures spécifiques mises en place tout au long du procès pour protéger son identité. Au total, 28 témoins se présenteront à la barre.

Le parquet de Barcelone réclame une peine maximale de neuf ans de prison, accompagnée d’une indemnisation de 150 000 euros pour la plaignante. Alors que c’était encore possible ce matin, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. L’ancien joueur va plaider non coupable : il a précédemment changé sa version auprès des enquêteurs, mais a toujours affirmé avoir eu une relation consentie avec la jeune femme. Pour obtenir des circonstances atténuantes, et donc une peine moindre en cas de condamnation, le Brésilien va notamment appuyer sa défense sur son état d’ébriété au moment des faits. L’audience se tiendra jusqu’au 7 février.

Longoria, Hütter, Doku : au sommaire du nouveau numéro de SO FOOT